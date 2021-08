Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng tuần tra xuyên đêm, bảo đảm an ninh trật tự

(LĐ online) - Những ngày này tại Lâm Đồng, sau 21 giờ, người dân đều tự giác hạn chế ra ngoài theo tinh thần Chỉ thị số 10 của Tỉnh ủy Lâm Đồng ngày 2/8 và Kế hoạch số 5448 ngày 3/8 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ nảy sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng cảnh sát trật tự Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra 24/24 trên các tuyến đường.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra xuyên đêm tại TP Đà Lạt

Lực lượng cảnh sát trật tự Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra 24/24 trên các tuyến đường vừa nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài trong trường hợp không cần thiết vừa đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.

Tại vòng xoay chợ đêm Đà Lạt 21 giờ 35 ngày 5/8, thỉnh thoảng tổ tuần tra mới gặp một vài người dân ra đường để giải quyết công việc cần thiết. Hầu hết mọi người đều tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và hạn chế ra ngoài theo tinh thần chống dịch mới của tỉnh. Tuy nhiên, không vì thế mà lực lượng cảnh sát trật tự giảm ít số lượng công việc. Ngay từ tối, các chiến sỹ đã lên phương án tuần tra về các tuyến đường, địa điểm trong tỉnh, thành phố hàng đêm.

Đại uý Doãn Quang Phóng - Đội trưởng đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, mỗi tối từ 21 giờ, Đội Cảnh sát trật tự sẽ thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đến sáng. Nhiệm vụ trước hết là nhắc nhở người dân hạn chế ra ngoài không cần thiết vào ban đêm, mục đích chính là phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với các trường hợp ra ngoài vì công việc cần thiết, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho người dân. Bên cạnh đó, ca trực của chúng tôi sẽ luân phiên tuần tra từ 21 giờ đến sáng hôm sau, tập trung tại các tuyến đường vắng, địa điểm có nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội để phòng ngừa các loại tội phạm, trộm cắp đột nhập, cướp giật vào ban đêm.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường trung tâm TP Đà Lạt như: Hai Bà Trưng, Khu Hoà Bình, Ba Tháng Hai, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung… các chủ cửa hàng tạp hóa, quán hàng ăn uống bán mang đi đã tự giác đóng cửa trước 21 giờ. Có rất ít người ra đường trong khung giờ này để xử lý những công việc cần thiết. Chỉ một vài trường hợp đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích về việc ra ngoài ban đêm. Nhưng khi được các chiến sỹ ôn tồn tuyên truyền, giải thích thì mọi người đều vui vẻ, quay về nhà và còn chúc các chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ, bày tỏ mong muốn cho TP Đà Lạt cùng cả nước mau hết dịch.

Ngoài cảnh sát trật tự, lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh (113) cũng tăng cường quân số ứng trực, phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, sẵn sàng trấn áp, xử lý các vụ việc nóng phát sinh về đêm trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều lực lượng khác của TP Đà Lạt như công an phường, dân quân tự vệ… cũng lập các tổ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tài xế điều khiển xe tải vận chuyển hàng hóa từ các vùng dịch vào địa phương có vi phạm. Nhiều trường hợp trốn theo đường xe tải hàng hóa vào TP Đà Lạt cũng đã được phát hiện kịp thời trong mấy ngày vừa qua.

AN NHIÊN - LÊ TIẾN