Cát Tiên: Thiết lập 33 chốt tự quản bảo vệ ''vùng xanh''

(LĐ online) - Ngày 20/8, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cát Tiên đã có 53 tổ tự quản/59 khu dân cư được thành lập để tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đã có 33 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” được thiết lập và đi vào hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, huyện Cát Tiên đã phát động thiết lập chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” với phương châm bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh”, chuyển “vùng vàng” (vùng có mức nguy cơ) thành “vùng xanh”, chuyển “vùng cam” (vùng có mức nguy cơ cao) thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có mức nguy cơ rất cao), chuyển “vùng đỏ” thành “vùng cam” và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện.

Việc thiết lập chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” được các xã, thị trấn huy động từ nguồn lực tại chỗ. Lực lượng tham gia trực chốt là ban nhân dân thôn, tổ dân phố, bảo vệ tổ dân phố, dân quân, các chi hội đoàn thể, tổ liên hộ tự quản và các tình nguyện viên; cùng trang thiết bị, hậu cần phục vụ hoạt động do người dân hỗ trợ, ủng hộ.

Chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa người ra, vào khu dân cư; theo dõi, quan sát tình trạng sức khỏe tất cả người được phép ra, vào; báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm các trường hợp vào khu dân cư mà không tự giác khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh; kiểm soát các loại hàng hóa có khả năng lây truyền dịch bệnh; yêu cầu mọi người thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Việc thành lập chốt tự quản, tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19 sẽ góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản của cộng đồng, của từng người dân; kịp thời phát hiện, quản lý chặt chẽ người lạ, người đi từ vùng dịch đến khu dân cư, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan, bùng phát dịch ở từng thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn để xây dựng khu dân cư an toàn, xã, thị trấn an toàn, góp phần xây dựng huyện an toàn trước nguy cơ dịch bệnh.

