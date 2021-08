(LĐ online) - Trong rất nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang được các cấp chính quyền và người dân huyện Đạ Tẻh quyết liệt triển khai, mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh”, phòng chống dịch Covid-19 đang được các xã, thị trấn trong huyện Đạ Tẻh thiết lập. Qua đó, nhiều khu dân cư, tổ dân phố… đang được bảo vệ an toàn sự lây lan phức tạp của dịch bệnh.

Mô hình thực hiện thí điểm chốt bảo vệ “vùng xanh” tại Thôn 3, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh

Trong những ngày này, tại rất nhiều con ngõ, khu dân cư tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã xuất hiện nhiều tấm biển màu xanh thuộc các chốt bảo vệ vùng an toàn không có dịch Covid-19 đã được dựng lên. Các “vùng xanh” do tổ tự quản an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại tổ dân phố, khu dân cư trực tiếp giám sát, quản lý và hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục tiêu bảo vệ không để dịch bệnh từ bên ngoài lây nhiễm vào khu dân cư.

Ông Lã Bá Oai - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trị cho biết: Từ ngày 11/8, UBND xã Quảng Trị đã thành lập và triển khai hoạt động thí điểm 1 chốt bảo vệ “vùng xanh” tại Thôn 4. Tại đây, các lực lượng của các chi hội, đoàn thể, cùng với người dân Thôn 4 tham gia trực chốt, giữ gìn, cùng phấn đấu không để khu dân cư xảy ra dịch bệnh.

Qua 3 ngày triển khai, hầu hết người dân đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện, nhắc nhở lẫn nhau nhằm bảo vệ “vùng xanh” của mình. Bên cạnh đó, các nội quy phòng chống dịch cũng được đề ra và người dân được tuyên truyền tuân thủ nghiêm ngặt. Theo đó, tất cả người dân không phải Thôn 4 khi ra, vào địa bàn đều phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo đúng quy định phòng chống dịch.

“Mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh” đã giúp khu dân cư Thôn 4 kiểm soát rất tốt việc người ngoài thôn ra, vào địa bàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ nguồn dịch bệnh xâm nhập. Trong thời gian đến, UBND xã Quảng Trị sẽ tiến hành nhân rộng mô hình ra tất cả các khu dân cư nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp” - ông Oai cho hay.

Tương tự, tại thôn Hà Lâm (xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh” cũng đang được UBND xã triển khai thực hiện thí điểm. Ông Nguyễn Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết: Ngay khi thành lập, các lực lượng tại thôn Hà Lâm đã phân công lịch trực để duy trì hoạt động của chốt trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hầu hết Nhân dân trên địa bàn phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh” này.

Cùng chung tay với chính quyền, nhiều người dân sống trong “vùng xanh” cũng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gửi tặng nước sát khuẩn, mì gói, rau xanh, nước uống và vật dụng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt.

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng như hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết xây dựng Khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo cho mặt trận, các đoàn thể và các địa phương xây dựng mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh”, quyết tâm không để dịch xâm nhập. Đây là cách làm sáng tạo trong phòng chống dịch Covid-19.

Nguyên tắc thực hiện “vùng xanh” là triển khai ở khu vực nhóm cộng đồng dân cư hiện không bị nhiễm Covid-19; được quản lý bởi tổ chức cộng đồng trên nguyên tắc tự nguyện, hỗ trợ lẫn nhau, có sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Việc lập chốt bảo vệ “vùng xanh” không chỉ bảo vệ sự an toàn cho người dân mà còn góp phần giảm tải công việc cho lực lượng tuyến trên. Từ mô hình triển khai thí điểm tại các xã, thị trấn, huyện Đạ Tẻh sẽ tiến hành rà soát để tiếp tục nhân rộng ra các địa bàn khác.

HOÀNG SA