Công an Đà Lạt kêu gọi người dân chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt vừa phát đi lời kêu gọi bà con cùng chung tay với chính quyền địa phương, lực lượng công an thành phố trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Kiểm soát xe ra vào chốt kiểm soát dịch tại Quốc lộ 20, địa bàn xã Xuân Trường giáp xã Xuân Thọ

Tính tới ngày 18/8, Lâm Đồng ghi nhận 206 ca Covid-19, đứng đầu là TP Đà Lạt với tổng số ca ghi nhận là 136 ca (chủ yếu liên quan đến chùm ca bệnh tại Công ty Sợi Đà Lạt). Chính quyền các cấp đã và đang triển khai các mặt công tác nhằm kiểm soát, khống chế tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Với vai trò là lực lượng tuyến đầu, Công an TP Đà Lạt đã lập các chốt, tổ tuần tra, duy trì ngày đêm kiểm soát người, phương tiện ra, vào cửa ngõ của thành phố, kịp thời phát hiện trường hợp trốn khai báo y tế, đi từ vùng dịch đến địa phương. Hàng ngày, đều rà soát, nắm tình hình người đến địa phương từ các vùng dịch; người trở về từ vùng dịch để phối hợp lực lượng y tế áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ bà con khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền các quy định phòng chống dịch Covid-19 đến đông đảo quần chúng nhân dân. Do đó, Công an TP Đà Lạt kêu gọi bà con cùng chung tay với chính quyền địa phương, lực lượng Công an TP Đà Lạt trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Theo Công an TP Đà Lạt, sự đồng lòng của nhân dân cùng chính quyền chắc chắn sẽ là chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình thường mới. Công an TP Đà Lạt rất mong người dân thực hiện một số nội dung cụ thể.

Từng khu dân cư phát động phong trào “Toàn dân phòng chống dịch”, “Mỗi nhà là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch”.

Mọi người dân không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết, chấp hành nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không tụ tập buôn bán hàng rong, không mua bán tại các chợ tạm hoạt động trái phép. Không đăng tải, chia sẻ những nội dung sai lệch về dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng công an về những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong phòng chống dịch bệnh như: Bao che, chứa chấp người đi từ các địa phương khác về không khai báo, trốn tránh khai báo y tế, trốn cách ly, các loại xe tải bốc dỡ hàng hóa trong khu dân cư…

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mọi người dân khi phát hiện các vi phạm trong phòng chống dịch hãy gọi về Công an TP Đà Lạt. Điện thoại: 02633.823475 hoặc liên hệ công an phường, xã nơi gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn cũng như giải quyết, kết nối trong công tác phòng dịch.

C.PHONG