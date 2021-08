Công an Đà Lạt làm đầu mối tiếp nhận nông sản gửi tặng người dân TP Hồ Chí Minh

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt làm đầu mối tiếp nhận khoảng 120 tấn nông sản gửi tặng tới người dân và các lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu tại TP Hồ Chí Minh.

Các chiến sỹ Công an TP Đà Lạt vận chuyển nông sản lên xe để chở về TP Thủ Đức và Quận 10 chiều 20/8

Chiều 20/8, 2 chuyến xe hơn 30 tấn nông sản của người dân, tổ chức trên địa bàn quyên góp gửi Công an TP Đà Lạt làm đầu mối tiếp nhận, sơ chế và tổ chức vận chuyển bắt đầu xuất phát đi TP Hồ Chí Minh.

Các loại nông sản gửi tặng chủ yếu là những loại dễ bảo quản. 2 xe nông sản lần này sẽ được chuyển thẳng đến TP Thủ Đức và Quận 10, TP Hồ Chí Minh. Từ đây, nông sản sẽ được đơn vị chức năng địa phương phân phối đến các hộ dân.

Như vậy, sau 4 lần tổ chức thu hoạch, vận chuyển, Công an TP Đà Lạt đã gửi đến người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh khoảng 120 tấn nông sản tươi. Ngoài nông sản, các nhu yếu phẩm cũng được gửi tặng để hỗ trợ thêm bữa ăn cho các y bác sĩ, các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và các bệnh nhân trong bệnh viện.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết: Nhằm sẻ chia khó khăn cùng người dân và các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị ngoài tiếp nhận nông sản từ người dân, tổ chức trên địa bàn, lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an TP Đà Lạt cùng công an các phường, xã đã chung tay tổ chức ra đồng thu hái, sở chế, đóng gói trước khi chuyển đi TP Hồ Chí Minh trong nhiều ngày qua.

Đây là hoạt động chung tay ủng hộ người dân vùng dịch do UBND TP Đà Lạt phát động, trong đó lực lượng Công an Đà Lạt là một trong những đơn vị nhận trách nhiệm làm đầu mối, tiếp nhận, đóng gói cho tới việc tổ chức các chuyến xe vận chuyển giao tới tận tay các tổ chức, đơn vị tiếp nhận tại TP Hồ Chí Minh.

C.PHONG