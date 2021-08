Công an Lâm Đồng hỗ trợ 250 tấn nông sản cho đồng bào vùng dịch phía Nam

(LĐ online) - Chiều 18/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng vận động, thu mua, đóng gói nông sản tổ chức thành 2 “Chuyến xe yêu thương" với 22 tấn rau củ quả chuyển về vùng tâm dịch TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tổ chức “Chuyến xe yêu thương” ủng hộ rau, củ, quả cho đồng bào vùng dịch các tỉnh phía Nam và miền Trung

Từ đợt dịch thứ tư này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 30 “Chuyến xe yêu thương” hướng về đồng bào vùng dịch các tỉnh, thành phố phía Nam và Khánh Hòa với 250 tấn hàng đã chuyển đến người dân trong các khu cách ly, vùng phong tỏa, bệnh viện, bếp ăn tình thương, khu công nghiệp, các chốt kiểm soát dịch.

Hiện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đang chuẩn bị vận động 40 tấn rau, củ, quả giúp đồng bào các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh tiếp tục triển khai chương trình “Chuyến xe yêu thương” vận động ủng hộ nông sản để chuyển đến công an các địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để tiếp nhận điều phối hàng cung cấp miễn phí phục vụ đồng bào vùng phong tỏa, giãn cách xã hội.

AN NHIÊN