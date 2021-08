Công an tỉnh Lâm Đồng ủng hộ nông sản cho vùng dịch

(LĐ online) - Ngày 13/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 2 chuyến xe chở 20 tấn rau, củ, quả ủng hộ đồng bào vùng dịch Bình Dương, Tây Ninh.

Công an tỉnh Lâm Đồng ủng hộ 20 tấn nông sản cho vùng dịch Tây Ninh và Bình Dương

Chương trình “Chuyến xe yêu thương cùng Tây Ninh và Bình Dương chiến thắng đại dịch Covid-19” đã được cán bộ, chiến sĩ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Lâm Đồng trích tiền lương thu mua rau, củ, quả và vận động các nhà hảo tâm tài trợ.

Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia thu hoạch rau, củ, quả từ các vườn ở Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng vận chuyển tập kết hàng về Đà Lạt để tổ chức 2 chuyến xe chở 20 tấn rau, củ, quả ủng hộ đồng bào vùng dịch Bình Dương, Tây Ninh.

2 chuyến xe chở 20 tấn nông sản này có điểm đến tại Công an Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) và Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) để tiếp sức cho lực lượng công an tuyến đầu chống dịch, các bếp ăn của các bệnh viện, bếp ăn tình thương, người dân trong vùng phong tỏa, giãn cách xã hội vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 5/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng, Ban Từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vận động, tổ chức lực lượng thu mua, đóng gói 21 tấn nông sản chuyển về vùng dịch TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa.

AN NHIÊN