Công ty Thủy điện Đồng Nai chủ động ứng phó trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa bão

(LĐ online) - Công ty Thủy điện Đồng Nai (trụ sở đóng tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 với tổng công suất 520 MW. Công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ đập luôn được Công ty đặc biệt quan tâm.

Trung bình mỗi năm, khu vực hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 chịu ảnh hưởng từ 8 - 10 cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa to, lưu lượng nước về hồ lớn tập trung vào những tháng cuối năm. Năm 2021, theo dự báo thì thời tiết ở khu vực này có nhiều diễn biến phức tạp hơn.

Để đảm bảo vận hành công trình an toàn, với phương châm “3 trước” (chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện, vật tư chuẩn bị trước) và “4 tại chỗ” (lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần tại chỗ), từ tháng 6, Công ty đã tổ chức kiểm tra toàn diện, quan trắc, đánh giá tình trạng an toàn hồ đập, bảo dưỡng, sửa chữa trước mùa lũ đối với toàn bộ thiết bị, công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ, đặc biệt là tuyến đầu mối (đập chính, cửa nhận nước), hành lang thoát lũ, tuyến năng lượng, các nguồn điện cung cấp chính và dự phòng (đặc biệt là cho công trình xả lũ); kiểm tra hệ thống đường giao thông vận hành, hệ thống cảnh báo khi xả lũ và phát điện, phương án và các phương tiện thông tin liên lạc, các nguồn vật tư dự phòng, phương án huy động nhân lực, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố... để bảo đảm vận hành an toàn, tin cậỵ.

Kiểm tra các hạng mục công trình trước mùa mưa bão

Đến nay, Công ty đã khắc phục những tồn tại và một số hư hỏng như hệ thống rãnh thoát nước trên các tuyến đường, cống thoát nước qua đường bị tắc; sửa chữa, bảo dưỡng các cửa xả đập tràn bảo đảm vận hành tốt trong mọi tình huống; tính toán vận hành, tạo dung tích trống để đón lũ hồ Đồng Nai 3; công tác chuẩn bị về vật lực cũng được công ty trang bị đầy đủ như máy phát điện bằng dầu, cuốc, xẻng, áo phao, áo mưa, thép, cát, sỏi và một số thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh… Các vật dụng này được bảo quản tại các kho, hộc đặt tại nhà máy, đập tràn nhằm thuận tiện cho việc sử dụng khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Công ty phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn chính quyền địa phương tại 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng trong việc phòng chống thiên tai; thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Thủy điện Đồng Nai 3 điều tiết xả lũ hồ chứa

Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, trong những năm qua, công trình thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 phát huy tốt vai trò giảm lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy hai nhà máy. Trong đợt mưa từ ngày 29/11 đến 2/12/2020, hồ thủy điện Đồng Nai 3 đã góp phần cắt khoảng 25,5% lưu lượng đỉnh lũ, giảm 137 m3/s về hạ du. Đồng thời, đảm bảo cấp nước cho hạ du vào mùa khô năm 2021, phát huy vai trò điều tiết nước của hồ chứa thủy điện của Công ty trên sông Đồng Nai.

PV