Đà Lạt: Trao trên 170 phần quà cho người khó khăn

(LĐ online) - Trên 170 phần quà của cán bộ, chiến sỹ Công an Phường 12 (TP Đà Lạt), đã được trao tận tay các gia đình chính sách, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Phường 12, TP Đà Lạt trao quà cho người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19

Sáng 9/8, tại trụ sở Công an Phường 12 (TP Đà Lạt), cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã trao những phần quà đầy nghĩa tình cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

173 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 300 ngàn đồng, gồm các nhu yếu phẩm đã được trao đến tay các gia đình chính sách, người già neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Toàn bộ kinh phí trên do cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 12 trích lương đóng góp; đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước đó, đồng hành cùng chương trình thiện nguyện của Công an TP Đà Lạt tổ chức nhằm chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19; đồng thời, hỗ trợ thêm bữa ăn cho các y, bác sĩ, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và bệnh nhân trong bệnh viện, Công an Phường 12, đã vận động được hơn 1,2 tấn rau, củ, quả hỗ trợ cho Bệnh viện 30/4 TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số nông sản này được cán bộ Công an phường cùng nhà hảo tâm trên địa bàn thu hoạch, vận chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Viết Tần - Phó trưởng Công an Phường 12 cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thấu hiểu nỗi khó khăn của những người yếu thế trong đợt dịch bệnh này, tập thể Công an Phường 12 đã đồng lòng cùng trích 1 ngày lương và kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

THỤY TRANG