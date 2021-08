Đêm 18/8 đến sáng 20/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa dông, vùng núi mưa to

Từ đêm 18/8 đến sáng 20/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 17/8, khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 60mm, Sơn Dương (Tuyên Quang) 81mm, Phú Bình (Thái Nguyên) 65mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh dần nên từ đêm 18/8 đến sáng 20/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt (thời gian xảy ra mưa to tập trung vào đêm và sáng); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm 18/8, trên khu vực các tỉnh Kon Tum và Đăk Nông đã có 1 số điểm mưa vừa đến mưa to.

Lượng mưa từ 21 giờ ngày 17/8 - 0 giờ ngày 18/8 tại một số nơi như: Ia Dom 64 mm, Thôn 9 Ia Tơi 40,2 mm (Kon Tum); Đăk Gằn 51,6 mm, đập thủy điện Đăk Sin 51 mm (Đăk Nông)...

Trong sáng 18/8, trên khu vực các tỉnh Kon Tum và Đăk Nông tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến khoảng 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh Kon Tum và Đăk Nông. Cụ thể, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Ia H’Đrai-Đăk Nông: Đăk Rlấp, Đăk Mil (Kon Tum). Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Krông Nô, Đăk Glong, Cư Jút (Đăk Nông). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Để giảm thiểu thiệt hại với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các chuyên gia khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh, cụ thể là lập bản đồ nguy cơ ngập lụt khu chịu lũ, các phương án sơ tán, các tuyến đường sơ tán và vị trí tập kết; chọn các khu vực, vị trí cao không bị ảnh hưởng của lũ quét, xây dựng một số nhà kiên cố để tập kết các tài sản, lương thực và con người khi có lũ quét; thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của dân trong thời gian có lũ quét.

Các địa phương có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 18/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; riêng Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ đêm 18/8 đến sáng 20/8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

(Theo Vietnam+)