Lạc Dương: Hỗ trợ công dân địa phương ở TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 23/8, thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết, địa phương đang khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách các công dân của huyện đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để thực hiện hỗ trợ.

Huyện Lạc Dương tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-Cov-2 miễn phí và hỗ trợ người dân từ nơi khác đến sinh sống, làm ăn trên địa bàn huyện gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 có nhu cầu trở về quê

Thực hiện công văn của UBND tỉnh về việc vận động, hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19; trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các công dân của huyện đang sinh sống, làm việc, học tập nơi đây, được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Lạc Dương thống nhất thực hiện hỗ trợ công dân của huyện với mức 1,5 triệu đồng/người (hỗ trợ một lần). Huyện Lạc Dương sử dụng nguồn ngân sách huyện và nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện hỗ trợ.

Hiện, UBND huyện Lạc Dương đã giao UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách các công dân của huyện đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trong ngày 25/8. Người dân huyện Lạc Dương có người nhà đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đăng ký với UBND các xã, thị trấn để được hỗ trợ.

Huyện Lạc Dương là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh có chính sách hỗ trợ công dân của huyện đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Huyện đã có nhiều biện pháp không chỉ hỗ trợ người dân địa phương đang sinh sống, làm việc, học tập ở tỉnh khác gặp khó khăn do dịch Covid-19 mà còn hỗ trợ người dân nơi khác đến địa phương làm ăn, sinh sống gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, UBND huyện đã hỗ trợ 43 trường hợp là người dân từ nơi khác đến sinh sống, làm ăn trên địa bàn huyện gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 có nhu cầu trở về quê.

