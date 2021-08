(LĐ online) - Chiều 13/8, thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng Khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Lạc Dương phát động phong trào bảo vệ “vùng xanh” – vùng an toàn không có dịch Covid-19 với khu dân cư an toàn; thôn, tổ dân phố an toàn; xã, thị trấn an toàn, huyện an toàn không có dịch Covid-19.

Các thôn, tổ dân phố thành lập tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” của từng thôn, tổ dân phố

Với thông điệp “Mỗi khu dân cư là một pháo đài chống dịch; mỗi người dân là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch”, các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố tùy thuộc tình hình thực tế của từng địa phương để triển khai các phương án “tự quản” với mục tiêu bảo vệ “vùng xanh” của từng thôn, tổ dân phố; liên thôn, liên tổ dân phố; bảo vệ “vùng xanh” của từng xã, thị trấn và bảo vệ “vùng xanh” của toàn huyện. Yêu cầu khách vào phải khai báo y tế; thực hiện nghiêm quy định 5K; hạn chế ra vào, chỉ ra vào khi thực sự cần thiết.

Trong đó, các tổ Covid cộng đồng là lực lượng nòng cốt trong tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh”. Đồng thời, huy động tối đa sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, đội tự quản, nhất là đoàn viên, thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh, sinh viên ngành y nhưng chưa có việc làm, cán bộ hưu trí ngành y… để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Toàn huyện Lạc Dương hiện có 34 tổ Covid cộng đồng. Thời gian qua, các tổ Covid cộng đồng đã phát huy hiệu quả hoạt động trong công tác giám sát, truy vết, không bỏ sót các trường hợp từ nơi khác trở về địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc kiểm soát, quản lý các trường hợp đang áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà, giám sát sức khỏe tại nhà cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K…

TUẤN HƯƠNG