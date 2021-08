Người dân Lạc Dương đồng lòng bảo vệ ''vùng xanh''

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì người dân vùng sâu, vùng xa tại huyện Lạc Dương luôn đồng lòng để bảo vệ “vùng xanh” an toàn không có dịch.

Lãnh đạo huyện Lạc Dương thăm, động viên các tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” ở các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

GIỮ “XANH” TỪ KHU DÂN CƯ

Trong cái nắng nồm giữa trưa sau cơn mưa rừng chiều hôm trước, bỏ dỡ lpơ (vật dụng đựng cơm của đồng bào nơi đây) xuống chiếc “bàn” gác từ những gốc cây cà phê và miếng gỗ nhỏ, trưởng thôn Đưng Trang (xã Đưng K’Nớ) Bon Niêng Ha Liêng vội vã chạy ra phía trước để hỏi mấy thanh niên đang hướng ra trung tâm xã. Khi được biết lý do ra để mua rượu, Ha Biêng đã động viên những người này quay trở về. Mới đầu, có người tỏ vẻ khó chịu, Ha Biêng giải thích việc trong thời gian này nên hạn chế đi ra khỏi thôn khi không thật sự cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đây không phải là lần đầu Ha Biêng phải động viên, giải thích cho người dân trong thôn hiểu khi đi qua chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” của thôn. Gọi là chốt nhưng chỉ có tấm bảng tổ covid cộng đồng thôn Đưng Trang – chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” là chắc chắn nhất, còn chốt được dựng lên bởi 4 cái cọc từ những thân cây mà người dân trong thôn mang đến, phủ lên là tấm bạt không dịu mát được cái nắng trưa, càng không thể che nổi khi cơn mưa chiều ập đến. Thế nhưng, không khi nào ở chốt lại vắng mặt người.

Cùng với Ha Biêng, các thành viên trong tổ covid-19 cộng đồng và đặc biệt là những người dân trong thôn rất tích cực tham gia trực chốt từ sáng tới khuya. Cách trung tâm huyện Lạc Dương hơn 60 cây số và trung tâm xã Đưng K’Nớ hơn 10 cây số, Đưng Trang được xem là “vùng trũng” khi sóng điện thoại lúc có lúc không, nhiều khi có việc gì gấp trưởng thôn Ha Biêng lại phải tất tả chạy xe ra trung tâm để báo cáo với lãnh đạo xã. “Thôn Đưng Trang có hơn 30 hộ dân, tất cả đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Ở đây người dân còn nhiều khó khăn về điều kiện sống cũng như hạn chế về các phương tiện thông tin. Vì vậy, tổ covid cộng đồng và tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” phải đến tận từng nhà để tuyên truyền bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Khi hiểu được, mỗi người, mỗi nhà sẽ tự ý thức góp phần vào việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, bà con đã đồng tình ủng hộ. Không những vậy, bà con còn tham gia góp công, góp sức để dựng chốt, nhiều người còn mang nước, bắp, khoai… đến cho anh em trực chốt” - Ha Biêng chia sẻ.

Không chỉ riêng Đưng Trang, nhiều thôn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương người dân cũng đồng lòng hưởng ứng phong trào bảo vệ “vùng xanh”. Tại thôn Long Lanh, thôn đông dân nhất của xã Đạ Chais, tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” do Đoàn Thanh niên xã phụ trách phối hợp với tổ covid cộng đồng và các chi hội thôn đã tham gia trực chốt từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày để nắm bắt tình hình người ra vào thôn, đặc biệt quản lý chặt chẽ người từ nơi khác vào địa bàn thôn. Đồng thời, tuyên truyền cho người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Đoàn xã Đạ Chais Cil Ha Niên cho biết: “Đa số người dân trong thôn đều ủng hộ việc thành lập tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” và phối hợp thực hiện các quy định khi đi qua chốt. Người dân qua chốt đều chấp hành nghiêm chỉnh việc khai báo y tế, lịch trình đi lại”.

Ở xã Đạ Nhim, 6 tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” ở 5 thôn và khu dân cư mới Đạ Nhim với sự ủng hộ của người dân trong thôn từ đóng góp ngày công, ván… để dựng chốt đến tiền, mì tôm, bánh kẹo… để hỗ trợ cho lực lượng tham gia trực chốt. Chị Kơ Să K’Duyn – Trưởng thôn Đa Cháy và cũng là tổ trưởng tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” thôn cho hay: “Bên cạnh kiểm soát người ra vào thôn và nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19 thì anh em ở chốt cũng nhắc nhở việc chấp hành luật giao thông, hạn chế ra ngoài sau 21 giờ… Vì thế, trong thôn thanh niên bớt tụ tập ăn nhậu, xe cộ bớt đi lại ồn ào, sau 20 giờ là đường thôn vắng vẻ. Bà con rất đồng tình vì bảo vệ “vùng xanh” nghĩa là bảo vệ sự an toàn trong thôn khỏi dịch bệnh Covid-19”.

ĐẾN HUYỆN “XANH”

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết xây dựng Khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Lạc Dương đã phát động phong trào bảo vệ “vùng xanh” – vùng an toàn không có dịch Covid-19. Theo đó, nhằm xây dựng khu dân cư an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đảm bảo xây dựng và bảo vệ “vùng xanh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phát động, triển khai và hướng dẫn ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố thực hiện ngay việc xây dựng các mô hình phòng chống dịch hiệu quả. Các thôn, tổ dân phố, các xã, thị trấn tùy thuộc tình hình thực tế của từng địa phương đã triển khai các phương án “tự quản” với mục tiêu bảo vệ “vùng xanh” của từng thôn, tổ dân phố; liên thôn, liên tổ dân phố; bảo vệ “vùng xanh” của từng xã, thị trấn và bảo vệ “vùng xanh” của toàn huyện Lạc Dương với mục tiêu khu dân cư an toàn; thôn, tổ dân phố an toàn; xã, thị trấn an toàn; huyện an toàn không có dịch Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, Lạc Dương vẫn là 1 trong 3 địa phương trên toàn tỉnh giữ vững được “vùng xanh” – vùng an toàn không có dịch Covid-19. Địa phương đang đẩy mạnh việc xây dựng khu dân cư an toàn, là “vùng xanh” với phương châm “Giữ vững và bảo vệ được thật chắc các “vùng xanh” góp phần giữ vững huyện “xanh” trước nguy cơ dịch bệnh. Trong đó, có sự tham gia tích cực và đồng lòng của người dân, cả những vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Và trong cuộc chiến chống giặc dịch Covid-19 này, không ai là người đứng ngoài cuộc.

TUẤN HƯƠNG