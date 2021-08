Người dân tự giác ''không ra khỏi nhà sau 21 giờ''

(LĐ online) - Đêm đầu tiên thực vận động người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, hầu hết các con đường lớn nhỏ tại TP Đà Lạt đều vắng bóng người và xe cộ qua lại.

Đúng 21 giờ, các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt phối hợp ra quân đi các tuyến đường trên địa bàn Đà Lạt kiểm tra, tuyên truyền việc người dân không ra khỏi nhà và hạn chế phương tiện đi lại sau 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau

Đúng 21 giờ ngày 4/8, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đồng loạt ra quân kiểm tra, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 10 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch 5488 của UBND tỉnh Lâm Đồng tại 12 phường, 4 xã trên địa bàn. Theo ghi nhận, hầu hết người dân đều tự giác chấp hành không ra khỏi nhà sau 21 giờ.

Khác với mọi ngày, khoảng 20 giờ 30, đường Trần Phú, tuyến đường trung tâm thành phố Đà Lạt, chỉ có ánh đèn giao thông hắt xuống nền đường nhựa, khoảng vài phút mới có 1-2 xe đi ngang, đa phần là ô tô tải, các xe chở vật liệu xây dựng hoặc xe của lực lượng chức năng.

Dọc hai bên đường, các cửa hàng, quán ăn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa từ sớm, thi thoảng mới bắt gặp một vài nhà dân mở cửa. Tại các tuyến đường chính nội ô như Trần Quốc Toản, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, 30/4, Trần Hưng Đạo… đều vắng bóng người. Hình ảnh dễ bắt gặp nhất là lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân quân, nhân viên cây xanh, vệ sinh môi trường đi lại ngoài đường.

Thượng tá Hoàng Công Nam - Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, các đội nghiệp vụ Công an thành phố đã chia làm nhiều ca, tuần tra, kiểm soát tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế đi ra khỏi nhà sau 21 giờ. Qua công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền, hầu hết người dân đều đồng lòng chủ trương này nên đường phố vắng lặng hơn nhiều so với các ngày trước đó. Riêng đối với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu hoạt động, làm việc sau 21 giờ trên địa bàn, Công an Đà Lạt ngoài vận động, tuyên truyền cũng hướng dẫn các đơn vị làm văn bản gởi UBND thành phố đề xuất được hoạt động sau 21 giờ để công tác quản lý, phòng chống dịch của cơ quan chức năng đạt hiệu quả tốt.

Hầu hết người dân cho biết đều biết việc chính quyền vận động không ra khỏi nhà sau 21 giờ đêm nhưng số ít cho biết có việc gấp như mua đồ ăn, chở người thân đi mua thuốc… nên phải ra đường. Công an TP Đà Lạt nhắc nhở hai mẹ con di chuyển bằng xe máy không nên ra đường nếu không phải việc khẩn cấp, hướng dẫn người dân về nhà không đi lại các nơi khác không cần thiết Bà Hoàng Nhật Lệ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Phường 1, Đà Lạt trực tiếp kiểm tra việc người dân chấp hành Chỉ thị 10 của Tỉnh uỷ cùng lượng chức năng của phường. “Thông qua các tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, chúng tôi đã chuyển tải, tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch tới Nhân dân những ngày qua. Người dân chấp hành rất tốt vận động của Tỉnh uỷ tối hôm nay, chỉ có một số người dân đi lại sau 21 giờ do đi làm không về kịp hay đi mua đồ ăn khuya” – và Bà Lệ cho biết

Theo ghi nhận của Báo Lâm Đồng Online, tại các tuyến đường lớn, ngã tư trên địa bàn các phường, xã đều ra quân nhắc nhở, tuyên truyền. Trên đường xe cảnh sát chạy chầm chậm và sử dụng loa để thông báo quy định, vận động người dân chấp hành phòng chống dịch bệnh Khoảng 21 giờ 30, trên đường Trần Phú, lực lượng công an kiểm tra một số xe hàng lưu thông. Sau khi xuất trình đầy đủ giấy tờ, đảm bảo quy định, tài xế tiếp tục lên đường

C.THÀNH