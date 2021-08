Những món quà bất ngờ đến khu nhà trọ

(LĐ online) - Ngày 18/8 là ngày đặc biệt ở dãy nhà trọ có hơn 20 phòng phía sau khu chung cư Mạc Đĩnh Chi (Phường 5, TP Đà Lạt), nơi có nhiều người dân nhập cư đang sinh sống với đủ ngành nghề phụ hồ, làm thuê, buôn bán hàng rong... Tất cả bỗng chốc thất nghiệp vì Covid-19. Khi thấy sự xuất hiện của màu áo xanh cảnh sát ôm những bao gạo, thùng mì, gói rau đến gõ cửa từng nhà gọi người ở trọ ra nhận quà hỗ trợ khó khăn do Covid-19, nhiều người không khỏi bất ngờ, xúc động.

Hơn 45 phần quà đã đến với các hộ ở xóm trọ phía sau khu chung cư Mạc Đĩnh Chi (Phường 5, TP Đà Lạt)

Từ 2 tháng nay, đặc biệt là đầu tháng 8 đến giờ, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Lạt diễn biến phức tạp. Nhiều người dân trong các khu nhà trọ chật vật cầm cự do không có việc làm, bị mất thu nhập. Nhận thấy nhiều mảnh đời khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã lên kế hoạch vận động và đóng góp từ tiền lương của các cán bộ, chiến sỹ để mang những phần quà đến tận nơi giúp đỡ những hộ dân khó khăn nhất.

Trung tá Lê Thanh Sơn - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: Là đơn vị quản lý nhân hộ khẩu, chúng tôi biết được nhiều hoàn cảnh thực sự khó khăn đang sinh sống ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần tương thân tương ái, anh em trong đơn vị đã có ý tưởng tìm cách hỗ trợ, động viên cho các hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19. Trước mắt là giúp ngay tại địa bàn Đà Lạt với đối tượng hỗ trợ là những người làm thuê, người bán hàng rong bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Món quà tuy không lớn nhưng sẽ là sự động viên chia sẻ trong thời điểm này.

Bất ngờ nhận món quà ngay tại cửa, ông Nguyễn Thế Hùng, một người dân đang cư trú tại dãy nhà trọ, chia sẻ: Đà Lạt là vùng đất bình yên nên chúng tôi đến để làm ăn sinh sống. Tôi trước ở Nghệ An, vô đây kiếm sống bằng nghề buôn bán hàng rong. Nay bị mất việc bởi dịch bệnh nên gia đình cũng khó khăn lắm vì không biết làm gì ra tiền cả, chỉ mong dịch sớm đi qua để cuộc sống chúng tôi bình thường trở lại. Nhận món quà này tôi rất vui và hết sức biết ơn các cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân.

Hơn 45 phần quà đã đến với 45 hộ như vậy, trong đó có 5 người có hoàn cảnh khó khăn ở gần xóm trọ. Nhận những phần quà trên tay, ai nấy đều vui mừng, không chỉ dừng lại ở giá trị món quà, hay bì thư, mà điều họ hạnh phúc vì được quan tâm chia sẻ, động viên trong những lúc dịch bệnh, thất nghiệp ở nhà trong cảnh túng thiếu.

Chị Nguyễn Thu Thuỷ - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cho biết: “Trong thời gian tới, đơn vị chúng tôi sẽ tiếp tục nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để họ yên tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Người dân ở đâu hãy ở yên ở đó”.

Được biết, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, hiện trên địa bàn TP Đà Lạt còn có nhiều người bị ảnh hưởng cuộc sống, nhất là trong những ngành nghề liên quan đến du lịch, dịch vụ, làm ăn thời vụ. Họ vẫn cố gắng sống tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Việc làm của các tổ chức, cá nhân đã tiếp cận, hỗ trợ giúp đỡ phần nào khó khăn đối với những trường hợp này góp phần an sinh xã hội, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cùng nhau chiến thắng đại dịch.

AN NHIÊN - LÊ TIẾN