Tăng cường công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Chỉ thị số 11, ngày 2/8/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, án hành chính trên địa bàn tỉnh...

Trao bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án tỉnh năm 2020

Thời gian qua, hoạt động xét xử của tòa án hai cấp đã có những chuyển biến tích cực; thể chế, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của tòa án từng bước được hoàn thiện. Cùng đó, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của thẩm phán, cán bộ, công chức tòa án được nâng lên rõ rệt; công tác phối hợp giữa cơ quan tòa án với các cơ quan, tổ chức có liên quan ngày càng chặt chẽ; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác giải quyết xét xử án dân sự, án hành chính của tòa án nhân dân hai cấp vẫn còn một số tồn tại, như việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong một số vụ án theo yêu cầu của đương sự chưa đảm bảo căn cứ. Nhiều vụ án có thời hạn giải quyết kéo dài gây bức xúc, khiếu nại trong Nhân dân; việc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử chưa đầy đủ, kịp thời; nhiều vụ án hoãn, tạm đình chỉ hoặc tạm ngừng phiên tòa nhiều lần, thậm chí có một số vụ việc tạm đình chỉ thiếu căn cứ; vẫn còn án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; chậm gửi bản án, quyết định cho đương sự và cơ quan hữu quan, làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguyên nhân tồn tại trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xét xử; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng một số tòa án còn hạn chế. Trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận thẩm phán, công chức tòa án chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong giải quyết án dân sự, hành chính có lúc, có nơi chưa hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm nhiều nội dung. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản của Đảng và Nhà nước về tư pháp, cải cách tư pháp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân sự, hành chính trong các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động xét xử của tòa án.

Đối với Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh, chỉ đạo tòa án nhân dân hai cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, án hành chính đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết các loại án do Quốc hội và Tòa án Nhân dân tối cao giao. Tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo thực chất, dân chủ, công khai, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật; chú trọng công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, án hành chính. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xem xét xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị, thẩm phán có vi phạm do lỗi chủ quan, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của Đảng và ngành tòa án. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán...

Đồng thời, tập trung rà soát các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành, hoặc không thi hành được để giải quyết những vướng mắc, khó khăn thuộc thẩm quyền; đảm bảo 100% các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định...

Về phía Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, chỉ đạo viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với tòa án nhân dân trong việc giải quyết, xét xử án dân sự, án hành chính đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong giải quyết, xét xử các vụ án để thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định pháp luật. Chủ động phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy những vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cần tập trung chỉ đạo, phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành các bản án, quyết định về dân sự, hành chính, nhất là các vụ án phức tạp có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, bản án đã có hiệu lực pháp luật nhiều năm nhưng chưa được thi hành; đồng thời tập trung triển khai thực hiện Công văn số 272, ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác thi hành án dân sự.

Riêng Đảng ủy Công an tỉnh, tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với tòa án, cơ quan thi hành án, tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại các phiên tòa, cưỡng chế thi hành án. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi cản trở hoạt động tố tụng, hoạt động thi hành án.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, UBND các cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước; cung cấp chứng cứ cho tòa án đúng thời hạn theo quy định pháp luật, tạo điều kiện cho tòa án thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử. Chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm phối hợp trong công tác định giá tài sản, thực hiện đo vẽ hiện trạng sử dụng đất có tranh chấp và các nội dung khác theo yêu cầu tòa án; phối hợp với tòa án làm tốt công tác hòa giải, đối thoại tại tòa; tham gia tranh tụng trong các vụ án hành chính đúng thành phần theo quy định. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây khó khăn cho công tác giải quyết, xét xử và thi hành án dân sự, hành chính. Nghiên cứu hỗ trợ tòa án hai cấp về kinh phí xét xử lưu động.

HĐND cấp tỉnh và huyện, tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động xét xử của tòa án; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác giám sát, phản biện theo dõi kịp thời phản ánh những hạn chế, thiếu sót trong công tác xét xử, giải quyết các loại án giúp tòa án nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án. Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và huyện lựa chọn, giới thiệu người có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có kiến thức pháp luật để giới thiệu HĐND cấp tỉnh và huyện bầu Hội Thẩm nhân dân...

THỤY TRANG