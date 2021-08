Thực hiện lại việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT Định An

(LĐ online) - Từ 0 giờ ngày 14/8, trạm thu phí BOT Định An (Đức Trọng) thực hiện lại việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Trạm thu phí Định An

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm BOT Định An (huyện Đức Trọng) kể từ 0 giờ ngày 14/8, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng chủ động xây dựng phương án tổ chức thu phí đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, có biện pháp đảm bảo không gây ùn tắt giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí.

Đồng thời, Sở cũng đề nghị Công ty TNHH Hùng Phát – đơn vị quản lý trạm thu phí Định An triển khai thực hiện miễn thu phí đối với một số đối tượng: Xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi bị thảm họa hoặc đến vùng có dịch bệnh theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiện; các phương tiện chở cán bộ, nhân viên y tế, người tăng cường hỗ trợ vùng dịch, chở người từ vùng dịch về các địa phương; chở cán bộ, người làm việc tại các chốt kiểm dịch do UBND tỉnh thành lập; các phương tiện chở hàng hóa ủng hộ Nhân dân các vùng dịch.

Sở Giao thông Vận tải cũng hướng dẫn các điều kiện để phương tiện được miễn phí là cần xuất trình các giấy tờ liên quan như lệnh điều động, các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với các phương tiện chở hàng hóa ủng hộ Nhân dân các vùng dịch có đủ 2 yếu tố: Có các văn bản của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội liên quan công tác cứu trợ, nhân đạo và thực tế có chở hàng hóa thiết yếu ủng hộ Nhân dân vùng dịch.

NGUYỄN NGHĨA