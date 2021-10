Áp thấp nhiệt đới đổ bộ khu vực Nam Tây Nguyên, đề phòng mưa lớn, gió giật mạnh

(LĐ online) - Sáng 27/10, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mưa to đến rất to, có nơi trên 200 mm.

Sạt lở đất tràn tại đường Trường Sơn Đông (thôn Lán Tranh, xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương) trong trận mưa ngày 15/10. Cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực này

Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng, sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ ngày 26/10 đến 7 giờ ngày 27/10) phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300 mm; ở vùng ven biển Bình Định - Phú Yên đã có gió giật cấp 6 - 7.

Hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ tới chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 9 đến 12 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa, kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong các khu vực có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến dao động từ 10.0 đến 30.0 mm, có nơi trên 50.0 mm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3, có lúc cấp 4. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, gió mạnh ở cấp độ 1.

Hiện, để đón lũ về, nhiều hồ chứa nước của các nhà máy thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang xả điều tiết từ 30 m3/s tới 150 m3/s. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các địa phương khuyến cáo người dân không qua lại các khu vực sông suối, khu vực taluy, đồi núi cao rất dễ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt trượt đất…

Trước đó, sáng 25/10, UBND tỉnh Lâm Đồng có công điện hoả tốc gửi các đơn vị, địa phương về triển khai sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin áp thấp nhiệt đới, bão; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ trong thời điểm thiên tai xảy ra; kịp thời chỉ đạo, chủ động triển khai công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng” và phải đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai và dịch bệnh Covid-19…

C.THÀNH