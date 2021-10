Chủ động phòng cháy tại các cơ sở điều trị Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh việc tập trung nguồn lực để phòng chống dịch bệnh thì việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu cách ly và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng là nhiệm vụ cấp bách, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho đội ngũ y, bác sỹ và các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tập trung.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Hiện nay, ngoài việc tổ chức xét nghiệm Covid-19 theo quy định đối với bệnh nhân và người nhà trước khi đến điều trị và nhập viện, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt đã chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, lên phương án chữa cháy đối với từng khu vực. Trong đó, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, có các biện pháp phòng chống cháy nổ đối với khu vực sản xuất, vận chuyển và sử dụng khí oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Bác sỹ Trịnh Văn Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt cho biết: “Bên cạnh công tác phòng chống dịch, bệnh viện cũng rất quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy. Về các điểm có nguy cơ cháy nổ, bệnh viện cũng quan tâm đến việc kiểm tra, đôn đốc và huấn luyện chưa cháy thường xuyên”.

Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, để nâng cao nhận thức về an toàn tính mạng và tài sản cho cán bộ viên chức, người bệnh và người nhà bệnh nhân, thì việc phòng cháy chữa cháy luôn được các khoa, phòng chú trọng quan tâm. Ở khu vực sản xuất oxy luôn được kiểm tra và vận hành liên tục đảm bảo đủ lượng khí phục vụ số lượng máy thở cho bệnh nhân đang được điều trị tại đây.

Bác sỹ Bùi Văn Nhân - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết: “Bên cạnh công tác phòng chống dịch, thì bệnh viện lúc nào cũng đảm bảo công tác cung cấp oxy đầy vừa đảm bảo đủ oxy cho bệnh nhân vừa dự phòng trong những trường hợp bệnh nhân Covid-19 vào bệnh viện đông. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng hết sức chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho số lượng oxy cấp cho bệnh viện. Đặc biệt là các bình chữa cháy và đội ngũ nhân viên để tham gia công tác cứu hộ phòng cháy cho bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện cũng tổ chức tập huấn và đôn đốc kiểm tra thường xuyên”.

Thời gian qua, nhiều cơ sở điều trị Covid-19 và khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Trong đó, có nhiều cơ sở được trưng dụng từ các khách sạn, nhà khách, trường học, ký túc xá nên hệ thống điện dễ bị quá tải, nguy cơ cháy cao. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực này được quan tâm đặc biệt. Với các cơ sở được trưng dụng tạm thời, cả đơn vị đang quản lý và đơn vị chủ quản phối hợp với nhau trong quá trình thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Hồng Châu - Giám đốc Nhà khách Minh Tâm thuộc Bộ Công an cho biết: “Để thực hiện yêu cầu công tác phòng chống cháy nổ, Cấp ủy, Ban Giám đốc nhà khách Minh Tâm cùng toàn thể cán bộ tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt công tác phòng cháy. Nhất là những thời điểm khô hanh cao điểm. Thứ hai nữa là các khu vực buồng phòng với số lượng nhiều, tỷ lệ bố trí phương tiện vật tư phòng cháy, chữa cháy cũng cũng cân đối hài hòa, đảm bảo được nhận thức đúng khi có tình huống xảy ra, thì sẽ tổ chức ứng xử và xử lý một cách kịp thời, nhanh chống nhất”.

Thông qua việc kiểm tra, hướng dẫn của ngành chức năng và sự phối hợp, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu các sự cố về cháy đã giúp cho các khu cách ly và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh và điều trị, cách ly cho bệnh nhân Covid-19, đảm bảo phương châm “An toàn phòng cháy - An tâm phòng dịch”.

