Công an Lâm Đồng tiên phong phòng chống dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Với phương châm chống dịch “sớm hơn một bước và cao hơn một mức so với quy định”, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an Lâm Đồng đã tham mưu cho UBND các cấp thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh và các khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội, có thời điểm lên đến 50 chốt và các tổ Covid-19 cộng đồng…

Đại tá Trần Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà tại chốt kiểm dịch số 1 đèo Chuối

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các biện pháp công tác phòng, chống dịch. Duy trì 360 cán bộ, chiến sỹ/ngày, tổ chức điều hành hoạt động tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh và tại các khu vực bị phong tỏa, giãn cách và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là số lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa liên tỉnh.

Đồng thời, đã huy động hơn 59.819 lượt cán bộ, chiến sỹ triển khai các biện pháp, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành truy vết, xác định 124.771 trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ Covid-19 và 552 cán bộ, chiến sỹ tham gia các Tổ Covid cộng đồng. Phân công lực lượng, xây dựng phương án tham gia cùng đoàn công tác của UBND tỉnh, UBND các huyện tổ chức 3 đợt đón 2.565 công dân trong đó có 429 phụ nữ mang thai từ các tỉnh, thành phía Nam về địa phương an toàn.

Không chỉ vậy, vào những ngày đầu tháng 10/2021, sau khi các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng thực hiện các biện pháp giãn cách, số lượng người dân tự phát về địa phương tăng đột biến, dẫn đến lượng người tập trung tại các chốt kiểm soát đông, tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự. Lực lượng công an đã chủ động ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường lực lượng bố trí tại các chốt kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, điều hành trong việc tiếp nhận, sàng lọc từng trường hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, công an các cấp đã khởi tố 8 vụ “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” và 4 vụ chống người thi hành công vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Phát hiện, xử lý 2 vụ, 6 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, thiệt hại hơn 326 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.415 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch với số tiền gần 9,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện, xử lý 90 vụ, 120 trường hợp đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch. Tuyên truyền, nhắc nhở 1,8 triệu lượt người dân, gần 21 ngàn lượt cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 30 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 23 tập thể, 236 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

Tổ chức vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp hơn 443 triệu đồng, vận động nguồn xã hội hóa trên 280 triệu đồng để giúp đỡ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cấp, phát hơn 6.635 phần quà, 2 tấn gạo, 910 thùng mì gói, 1.000 quả trứng... để giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thu mua, hỗ trợ tiêu thụ, tham gia vận chuyển hơn 2.925 tấn rau, củ, quả hỗ trợ lực lượng công an và Nhân dân các tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Định, Quảng Ngãi... Rà soát, lập danh sách và tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời hỗ trợ 24 trường hợp bị đứt bữa; đưa 19 trường hợp lang thang cơ nhỡ vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh và 5 trường hợp khác về các địa phương để hỗ trợ.

Song song với công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tại các điểm chốt, Công an tỉnh còn tiến hành mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế cho các khu cách ly, khu điều trị đản bảo sẵn sàng kích hoạt ngay khi có yêu cầu. Kịp thời cấp phát các vật tư y tế cho công an các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch.

Huy động mọi nguồn lực và tổ chức tiêm vắc xin nhanh nhất cho cán bộ, chiến sỹ, đến nay, đã có 100% cán bộ, chiến sỹ được tiêm vắc xin; chú trọng thường xuyên xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp cán bộ, chiến sỹ có nguy cơ cao để phát hiện, khoanh vùng, xử lý từ sớm. Đến nay, chưa ghi nhận cán bộ, chiến sỹ nhiễm Covid-19.

Hướng dẫn các nhà tạm giữ xây dựng các kịch bản để ứng phó với các cấp độ dịch. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào để phòng chống dịch xâm nhập vào các cơ sở giam giữ. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của các đối tượng để có biện pháp đối sách kịp thời; không để người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy cơ sở giam giữ. Đến nay, chưa ghi nhận can, phạm nhân nhiễm Covid-19.

Để công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong thời gian tới, lực lượng Công an Lâm Đồng tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý cư trú, khai thác hiệu quả các tính năng, tác dụng của phần mềm của Bộ Công an trong công tác quản lý người về từ vùng dịch kết hợp với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, cập nhật dữ liệu dân cư, nhất là dữ liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh để phục hồi, phát triển kinh tế.

Tăng cường các biện pháp quản lý, nắm tình hình liên quan đến các trường hợp đã tự phát về địa phương để phối hợp với các ngành tham mưu chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là liên quan đến công ăn, việc làm, cuộc sống... để họ có đủ những điều kiện cần thiết để duy trì cuộc sống, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Siết chặt công tác phòng chống dịch trong lực lượng và triển khai các mặt công tác để thích ứng trong điều kiện “bình thường mới”.

TIẾN DŨNG - THỤY TRANG