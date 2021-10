Niềm vui của người dân Làng hoa Vạn Thành khi được gỡ bỏ cách ly y tế

(LĐ online) - Trong ngày đầu tiên được gỡ bỏ vùng thiết lập cách ly y tế, người dân tổ dân phố Vạn Thành và tổ dân phố Vạn Thành 1 (Phường 5, TP Đà Lạt) bày tỏ vui mừng, bắt đầu các hoạt động buôn bán trở lại bình thường nhưng vẫn giữ khoảng cách, áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Sau 18 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong vùng thiết lập cách ly y tế (từ ngày 9/10 tới 26/10), trong sáng nay, các chốt kiểm soát dịch tại cổng Làng hoa Vạn Thành, các đơn vị trực chốt đang khẩn trương dỡ bỏ các trang thiết bị, lều bạt, bốt canh gác…

Sau gần 20 ngày thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid -19, sáng nay, hơn 500 hộ dân tại tổ dân phố Vạn Thành và tổ dân phố Vạn Thành 1 vui mừng khi được gỡ bỏ phong tỏa. Nông dân phấn khởi tập trung xuống giống, chăm sóc cho vụ hoa tết.

Chị Võ Thị Mỹ Lợi, chủ tiệm uốn tóc tại tổ dân phố Vạn Thành phấn khởi cho biết ngay khi biết tin chính quyền gỡ bỏ vùng cách ly, sáng nay chị tranh thủ dọn dẹp vệ sinh lại tiệm để sẵn sàng đón khách trở lại

Trước đó, ngày 7/10, tại làng hoa Vạn Thành xuất hiện chùm ca bệnh Covid-19 không rõ nguồn lây, để khoanh vùng dập dịch, từ 12 giờ ngày 9/10, UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo UBND Phường 5 phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị liên quan thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch tại tổ dân phố Vạn Thành và tổ dân phố Vạn Thành 1 với quy mô 595 hộ, 2.217 khẩu.

Bà Nguyễn Thị Vân Hiền, chủ quán tạp hoá khu vực trung tâm Làng hoa Vạn Thành vui vẻ cho hay từ khi dịch bùng từ đầu tháng 10, chính quyền địa phương đã vận động người dân tạm thời ngừng buôn bán, kinh doanh từ ngày 7/10. Sáng sớm ngày 27/10, bà Hiền đã liên hệ với các mối hàng để mua thịt heo, gà, cá... để có hàng bán cho người dân trong khu vực. Quá trình bán hàng, bà Hiền đeo khẩu trang, tấm chống giọt bắn và giăng dây đảm bảo khoảng cách cho người dân tới mua

Trong thời gian thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân Làng hoa Vạn Thành đã chấp hành nghiêm ngặt mọi quy định trong phòng, chống dịch. Các tổ chức đoàn thể, mặt trận TP Đà Lạt và người dân gần 20 ngày qua đã tổ chức tiếp tế, động viên tinh thần, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực cách ly, nhất là những hộ có điều kiện khó khăn, người thuê trọ. Đây là nguồn động viên to lớn, giúp bà con yên tâm thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh…

Đến 0 giờ ngày 27/10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất kết thúc việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với hai tổ dân phố này.

Ngày đầu tiên gõ bỏ vùng cách ly, người dân Làng hoa Vạn Thành phấn khởi ra đồng thu hoạch hoa trở lại để bán cho các vựa thu mua. Trước đó, để kiểm soát việc thu hoạch hoa, rau các loại, chỉ có 128 trường hợp người dân được UBND Phường 5 phát thẻ ra đồng để kiểm soát dịch Covid-19

Là địa phương chuyên canh trồng hoa với diện tích hơn 200 ha, mặc dù thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch trong thời gian khá dài, nhưng tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của bà con ở địa phương vẫn được đảm bảo. Anh Nguyễn Hùng Vỹ, hộ chuyên canh hoa ly tại tổ dân phố Vạn Thành chia sẻ: “Mặc dù nằm trong khu vực phong tỏa, nhưng gia đình vẫn rất yên tâm, phấn khởi khi được địa phương tạo điều kiện sản xuất, hàng hóa đều được đưa đi tiêu thụ hết”.

Người dân phấn khởi ra vườn chăm sóc hoa tết

Riêng đối với vụ hoa ly tết năm nay, anh Vỹ cho biết, từ trước khi phong tỏa, gia đình đã kịp nhập củ giống về. Hiện, gia đình đã xuống giống các loại ly kép dài ngày và chuẩn bị xuống giống các loại ly kép ngắn ngày. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, vụ ly tết năm nay, gia đình anh chỉ xuống hơn 50.000 củ giống ly tết với 2 sào đất; trong đó, có 20.000 củ giống ly kép, còn lại các loại ly ù vàng, ù đỏ. “Nguyên nhân giảm hơn 2/3 diện tích xuống giống ly so với năm trước là do lo ngại dịch bệnh, phần nữa là vì giá củ giống cao và vật tư nông nghiệp trong thời điểm này cũng tăng đột biến”- anh Vỹ cho hay.

Các hộ trồng ly tập trung xuống giống, chăm sóc cho vụ hoa tết

Ông Nguyễn Như Việt - Chủ tịch UBND Phường 5 cho biết: Trong thời gian khu vực Làng hoa Vạn Thành phong tỏa, đời sống và sản xuất của bà con gặp một số trở ngại, đặc biệt là việc tiêu thụ sản lượng hoa trên địa bàn. Trước tình hình đó, để ổn định tâm lý, đảm bảo sản xuất của người dân, địa phương đã triển khai Đội tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 hỗ trợ việc vận chuyển hoa từ nhà ra bãi tập kết để thương lái đến thu mua. Đồng thời, để tạo điều kiện cho bà con sản xuất trong tình hình dịch bệnh, địa phương đã kiểm soát chặt chẽ các trường hợp phải hoàn thành xong cách ly và cấp giấy cho người dân ra vườn để duy trì sản xuất.

Tính đến nay, trên địa bàn Phường 5 có hơn 200 ha diện tích trồng hoa. Tuy nhiên, ngay khi Làng hoa Vạn thành phải thực hiện phong tỏa, số lượng hoa xuất đi bị giảm khoảng 40% so với ngày thường. Đến thời điểm hiện tại, nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu tiêu thụ hoa của người dân trong đợt Tết Nguyên đán 2022, người dân đã kịp thời nhập giống hoa trước khi bị phong tỏa, nhiều hộ nông dân đã xuống giống các loại hoa tết. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, diện tích xuống giống hoa tết năm nay giảm khoảng từ 20 đến 30% so với vụ hoa tết năm ngoái.

C.PHONG - NHẬT QUỲNH - T.HIỀN