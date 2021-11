Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết lạnh, nhiệt độ có nơi dưới 19 độ C

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 2/11, nhiều khu vực trong cả nước có mưa dông, Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết lạnh với nhiệt độ có nơi dưới 19 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết thay đổi, lạnh về đêm khiến người cao tuổi dễ mắc các bệnh lý như tim mạch, đột quỵ, hen suyễn nếu không chăm sóc sức khỏe khoa học, hợp lý.

Bên cạnh đó, do thời tiết nóng, lạnh đột ngột, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm, khiến cơ thể không kịp thích ứng sẽ xuất hiện hoặc tái phát các bệnh về đường hô hấp: viêm họng, mũi, viêm xoang, viêm phế quản, giãn phế quản... đặc biệt là bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Các chuyên gia khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết chuyển lạnh, mọi người cần mặc đủ ấm ngay cả khi ở nhà. Phòng ở phải đảm bảo thông thoáng nhưng ấm và tránh bị gió lùa. Cửa ra vào, cửa sổ nên có rèm hoặc kính che bớt gió nếu phải mở ra đóng vào nhiều. Mùa lạnh nên lắp lò sưởi hoặc sử dụng bóng điện đỏ cho ấm. Chú ý không đưa bếp than tổ ong hoặc than củi vào sưởi rồi đóng kín cửa sẽ gây ngộ độc khí CO, một loại khí độc gây tử vong cao.

Với người cao tuổi cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu không có việc cần thiết, nên tránh đi ra ngoài trời lạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 2/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành pố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

(Theo Vietnam+)