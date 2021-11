Bảo Lâm: Hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia giúp nhau đổi công hái cà phê

(LĐ online) - Hơn 10 ngày qua, khoảng 200 đoàn viên, thanh niên thuộc các địa phương trên địa bàn huyện Bảo Lâm như các xã B’Lá, Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân, Lộc Nam và thị trấn Lộc Thắng cùng triển khai Mô hình “Giúp nhau đổi công thu hái cà phê”. Đây là mô hình do Huyện Đoàn Bảo Lâm triển khai nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu lao động thu hái cà phê trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cùng với việc thu hái, đoàn viên, thanh niên còn tham gia bốc vác, vận chuyển cà phê cho các gia đình có con em đang tham gia nghĩa vụ quân sự và gia đình người già neo đơn

Hiện nay, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Bảo Lâm đang bước vào vụ thu hoạch cà phê năm 2021. Toàn huyện đang có khoảng 34.000 ha cà phê đang đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến người dân địa phương đang đối diện với tình trạng khan hiếm nhân công thu hái, vận chuyển cà phê. Trước thực trạng đó, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã đồng loạt ra quân đổi công thu hái cà phê và thu hút đông đảo các bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ cùng tham gia.

Mô hình giúp nhau đổi công hái cà phê được các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Bảo Lâm triển khai theo hình thức “vần công”, gia đình nào có cà phê chín trước sẽ tập trung thu hái, vận chuyển trước rồi đến gia đình kế tiếp. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ tham gia mô hình còn tổ chức thu hoạch, vận chuyển cà phê miễn phí cho các gia đình có con em đang tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc và các gia đình người già neo đơn.

Theo chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm, giúp nhau đổi công hái cà phê là mô hình được Huyện Đoàn triển khai từ năm 2018. Trước đây, mục đích chủ yếu là giúp các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và gia đình người già neo đơn trong vụ thu hoạch cà phê.

“Trong quá trình hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và nhân rộng nên các tổ chức Đoàn đã chủ động đổi công cho nhau để tiết kiệm chi phí thuê nhân công. Cùng với đó, với sự triển khai đều tay đã góp phần giúp các gia đình thu hoạch cà phê đúng thời vụ. Những năm trước, Mô hình này còn góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống trộm, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê trên địa bàn. Riêng mùa thu hoạch cà phê năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mô hình này không chỉ góp phần giải quyết đáng kể nỗi lo thiếu nhân công, mà còn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả trong mùa vụ. Từ đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng Phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh” - chị Hoàng Thị Mỹ Hằng chia sẻ.

HẢI ĐƯỜNG