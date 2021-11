Cát Tiên: Để trường học an toàn trong đại dịch

Nhiều giải pháp đã được Phòng Giáo dục đưa ra đến thời điểm này cho mục tiêu đảm bảo các trường học đang học trực tiếp trên địa bàn an toàn trong đại dịch.

Trong giờ học của một lớp học tại THCS Gia Viễn, Cát Tiên

• DUY TRÌ THÓI QUEN PHÒNG DỊCH CHO HỌC SINH

Nằm tại xã Gia Viễn vùng sâu của huyện Cát Tiên, Trung học cơ sở (THCS) Gia Viễn là một ngôi trường rất đẹp với khuôn viên và sân trường rộng rãi, các dãy lớp học được bố trí theo hình chữ U hướng ra con đường lớn, các lớp học vừa xây mới còn thơm mùi sơn. Trước đây, đây là một ngôi trường có cả bậc tiểu học, sau đó trường được tách riêng bậc THCS ra từ năm 2003, trong năm vừa rồi được huyện đầu tư xây mới các phòng học rất khang trang. Khi chúng tôi đến thăm, một nửa sân trường đã được lát gạch, nửa còn lại đang chuẩn bị thi công.

Năm học 2021 - 2022 này, THCS Gia Viễn có 310 học sinh với 10 lớp học, công tác tại đây có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 22 giáo viên giảng dạy trực tiếp.

Là huyện “vùng xanh” của Lâm Đồng cho đến nay nên cũng như toàn bộ các trường học trong huyện, học sinh THCS Gia Viễn từ đầu năm học đến nay đều đến trường học trực tiếp. “Điều quan trọng là cần duy trì thói quen phòng, chống dịch cho mọi học sinh khi đến trường, ở nhà cũng như trong mọi sinh hoạt thường nhật hằng ngày để các em tuân thủ” - thầy giáo Nguyễn Kiều Hưng, Hiệu trưởng trường cho biết.

Ngay đầu năm học, nhà trường theo thầy Hưng đã xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19, phân công cho các thành viên trong Ban chỉ đạo - Ban an toàn COVID-19 các nhiệm vụ cụ thể. Nhà trường phân công nhân viên y tế trường học của trường ngày ngày đến từng lớp học kiểm tra, nhắc nhở học sinh tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo qui định. Nhà trường đã in ra một danh mục các điều cần làm cho học sinh trong phòng dịch trước khi đến trường, trong khi ở trường và khi ở nhà để dán lên tường trong từng lớp. Ngay cổng trường, trước khi vào trường học sinh được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện việc sát khuẩn tay; toàn bộ thầy cô giáo và học sinh đều phải mang khẩu trang khi vào lớp cũng như trong sân trường.

Để giảm bớt lượng học sinh tập trung đông, nhà trường tổ chức buổi sáng 5 lớp học, chiều 5 lớp học dù trường vẫn đầy đủ phòng học cho học sinh học một buổi. Ngay đầu năm học trường được phun sát khuẩn các lớp học; phòng y tế của trường cũng được trang bị dung dịch sát khuẩn tay cho các em đầy đủ.

Dù Cát Tiên cho đến nay là vùng xanh nhưng nhà trường theo thầy Hưng vẫn duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch và có các phương án dự phòng cho trường hợp bất trắc trong tình hình mới hiện nay. “Chúng tôi đã được Phòng Giáo dục huyện tổ chức tập huấn về dạy học trực tuyến. Một cuộc khảo sát của trường cho biết có khoảng 80-90% học sinh có khả năng học trực tuyến bằng máy tính hay điện thoại. Với 10% học sinh còn lại trong trường hợp phải học trực tuyến thì giáo viên sẽ phô tô bài học và bài tập mang đến nhà cho các em, khi có điều kiện học trực tiếp lại trường sẽ tổ chức ôn tập cho các em” - thầy Hưng cho biết.

• ĐỂ TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

Với 7 xã và 2 thị trấn, huyện Cát Tiên trong năm học 2021 - 2022 này có 31 trường học từ bậc mầm non, tiểu học đến THCS trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện quản lý. Tổng số từ mầm non đến THCS là 8.011 học sinh với 332 lớp; so với năm học trước đó huyện giảm 3 trường, giảm 89 học sinh, tăng 3 lớp học. Toàn huyện trực thuộc Phòng có 766 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo ông Phan Văn Hưng, Trưởng Phòng Giáo dục huyện, 100% các trường học cấp tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Cát Tiên đã được tổ chức dạy và học trực tiếp từ tháng 9. Sang tháng 10 các trường học mầm non cũng bắt đầu đến lớp học trực tiếp. Cho đến nay, theo đánh giá của Phòng, cùng với việc tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn cũng thực hiện tốt các hoạt động dạy và học trực tiếp, triển khai hiệu quả đảm bảo kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học; nề nếp, kỷ cương được duy trì, giữ vững.

Cụ thể, Phòng đã chỉ đạo đối với cấp tiểu học chỉ tổ chức dạy học 1 buổi trong ngày; tùy theo số lượng học sinh, số lớp, hiệu trưởng các trường sắp xếp các buổi học phù hợp đảm bảo mỗi buổi không quá 50% tổng số học sinh toàn trường, trong đó ưu tiên lớp 1 và lớp 2 học buổi sáng.

Đối với cấp THCS, các trường chỉ tổ chức dạy học đối với hoạt động dạy học chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi… được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Với bậc mầm non các trường tổ chức học bình thường.

Theo tinh thần Công văn số 1629/SGDĐT ngày 14/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện một số biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học, Phòng Giáo dục huyện đã hướng dẫn cụ thể các trường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh trong học đường.

Từ đầu năm đến nay, Phòng đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị trường học phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo an ninh, an toàn trường học; nhắc nhở các trường thường xuyên rà soát, kiểm tra độ an toàn của cơ sở vật chất trường lớp, hàng rào, cổng ngõ, cây xanh, bảng biểu; chỉ đạo cho các trường trong những ngày mưa bão nhà trường có thể linh hoạt cho học sinh nghỉ tiết sớm hơn để đảm bảo an toàn.

Theo ông Hưng, Phòng cũng yêu cầu các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; chỉ đạo các trường chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền người dân không tụ tập mua bán thực phẩm cho học sinh tại cổng trường, để hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh.

Cho đến thời điểm trung tuần tháng 11 này, như ông Hưng đánh giá, công tác an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; vệ sinh, an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tuân thủ rất tốt và đây là một điều kiện quan trọng để việc tổ chức dạy và học trực tiếp diễn ra đảm bảo an toàn.

VIẾT TRỌNG