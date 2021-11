Chấm dứt Dự án định canh, định cư Đarahoa

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng có Quyết định chấm dứt dự án định canh, định cư làng dân tộc Đarahoa (thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) do Công ty TNHH Du lịch dã ngoại Phương Nam làm chủ đầu tư.

Khu vực Dự án định canh. định cư Darahoa để lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp thời điểm cuối năm 2020

Lý do thu hồi do dự án chưa triển khai đầu tư xây dựng theo tiến độ quy định tại Quyết định số 765/QĐ-UB ngày 24/2/1999 và Văn bản số 7232/UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Du lịch dã ngoại Phương Nam chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến Dự án định canh, định cư làng dân tộc Đarahoa; có trách nhiệm nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 24/02/1999 do UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này; chủ động liên hệ với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thu hồi Quyết định số 765/QĐ-UBNB ngày 24/2/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng nộp về UBND tỉnh; đồng thời, thông báo cho các sở, ngành, địa phương thu hồi các văn bản có liên quan đến dự án (nếu có) theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các thủ tục thu hồi đất, thu hồi rừng liên quan dự án nêu trên và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương quản lý, bảo vệ theo đúng quy định. Giao Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Đức Trọng và UBND TP Đà Lạt khảo sát, rà soát, nghiên cứu đề xuất lập quy hoạch khu vực nêu trên, phục vụ thu hút đầu tư và quản lý theo quy hoạch nhằm tránh phá vỡ cảnh quan khu vực.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Trọng, UBND TP Đà Lạt kiểm tra, rà soát tình trạng sử dụng đất, lấn chiếm đất, rừng tại khu vực nêu trên (bao gồm cả diện tích giáp ranh với dự án Sân golf Sacom Tuyền Lâm) để có giải pháp xử lý dứt điểm; báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 10/12/2021.

Được biết, Dự án tái định cạnh, định cư làng dân tộc Đarahoa thuộc dự án của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Phương Nam đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý, bảo vệ, trồng rừng khoanh nuôi, làm giàu rừng kết hợp xây dựng khu du lịch dã ngoại từ năm 1992 với tổng diện tích hơn 355 ha. Đến năm 1999, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt dự án định canh, định cư làng dân tộc Đarahoa. Tuy nhiên, trong năm 2020, khu vực này xuất hiện tình trạng lấn chiếm đất rừng, đặc biệt là việc xây dựng trái phép hàng chục ngôi nhà kiểu dáng biệt thự tại Tiểu khu 268, thôn Định An.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND huyện Đức Trọng khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tới ngày 6/11, đã có 22 công trình được tháo dỡ hoàn toàn trong tổng số khoảng 50 căn nhà xây trái phép tại khu vực trên. Đối với các công trình còn lại, cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ đầu tư dự án tiếp tục rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

C.THÀNH