Đà Lạt: 6 mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thành phố Đà Lạt đã thông qua 6 mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, 3 mục tiêu đầu tiên gồm: Hàng năm giảm 5-10% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông; quản lý an toàn giao thông phù hợp, hiệu quả; kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông an toàn.

3 mục tiêu còn lại là: Người tham gia giao thông có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng hệ thống cấp cứu, điều trị kịp thời, hiệu quả đối với nạn nhân tai nạn giao thông; áp dụng khoa học công nghệ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đáng kể nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu nêu trên như: Phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kiên quyết lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ...

