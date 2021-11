Đà Lạt sau 3 năm quyết liệt thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời từng bước xây dựng, hình thành phương án, cách thức để đẩy lùi tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực Hoàng Văn Thụ - 3 Tháng 2 vừa được lắp đặt

Theo báo cáo của UBND TP Đà Lạt, thực hiện Nghị quyết 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021, thời gian qua, các ban ngành, đơn vị, cơ quan liên quan đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức và tiếp tục duy trì đội thanh niên xung kích tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cũng được các trường chú trọng và xem là một hoạt động thường niên trong các nhà trường. Từ những hoạt động này, thời gian qua, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật về ATGT như đội mũ bảo hiểm hợp chuẩn, đúng quy cách, không chở quá số người theo quy định... Các trường học ở khu vực trung tâm thành phố cũng đã bố trí một phần diện tích sân trường để phụ huynh đưa đón học sinh, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường vào giờ tan học…

Thành phố cũng đã lập kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, lắp đặt biển báo, chỉnh trang đô thị. UBND các phường, xã cũng đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai năm ATGT từng năm trên địa bàn TP Đà Lạt; quan tâm xử lý và giải quyết tình hình họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường tại các khu vực trung tâm thành phố.

Đặc biệt, thời gian qua, Thành đoàn Đà Lạt phối hợp cùng Công an thành phố Đà Lạt đã củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của đội thanh niên xung kích ATGT của UBND các phường, thực hiện trật tự ATGT tại các điểm giao thông trọng điểm, tổ chức thường xuyên vào các ngày trong tuần và hiện vẫn đang tiếp tục lựa chọn, xây dựng các mô hình hoạt động tại cộng đồng dân cư về trật tự ATGT phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị như mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Thôn, tổ dân phố an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Gia đình đoàn viên không vi phạm an toàn giao thông”…

Các phòng, ban đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thời gian qua cũng thể hiện được tính chủ động trong việc triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; cơ bản giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; từng bước cải thiện bộ mặt đường phố, đường thông hè thoáng, chỉnh trang mỹ quan đô thị. Việc triển khai hoạt động thủy nội địa tại các khu du lịch cũng cơ bản đảm bảo các điều kiện về an toàn đường thủy nội địa. Công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường giao thông, cải tạo vỉa hè, chỉnh trang hệ thống biển báo, vạch sơn đường và cải tạo một số vị trí nút giao thông trên một số tuyến đường chính của thành phố cũng đã được Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt chủ động xây dựng kế hoạch, định kỳ theo tháng, quý và năm. Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cũng tăng cường kiểm tra, rà soát, bổ sung để kịp thời thực hiện sửa chữa, duy tu và nâng cấp hệ thống giao thông nội thị trên địa bàn. Thành phố cũng tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xâm hại hành lang ATGT đường bộ; lấn chiếm lòng, lề đường, tự ý phá dỡ vỉa hè, mương thoát nước, biển báo, dải phân cách, hộ lan, bò, ngựa thả rông...

Hiện nay, thành phố đang quản lý 9.801 bộ đèn trên 172 tuyến đường chính, 520 đường hẻm dân sinh và khu vực, 237 tủ điều khiển… Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý là Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt cũng đã thường xuyên phối hợp với Điện lực Đà Lạt, Ban Quản lý dự án Đà Lạt cải tạo căng dây chỉnh trụ phục vụ ATGT và an toàn vận hành hệ thống tại các tuyến đường chính, cải tạo các nút giao thông và đường hẻm trên địa bàn 12 phường, 4 xã.

Đối với công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, Công an thành phố Đà Lạt chủ trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các phường, xã tăng cường ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT; đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, điều khiển phương tiện quá tốc độ; hàng năm đều thực hiện kiểm soát theo chuyên đề, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm…

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra 55 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 40 người. Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020, xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 40 người. Riêng từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/9/2021, xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, bị thương 13 người. So với 9 tháng đầu năm 2020, số vụ, số người chết và bị thương đều giảm. Hiện nay, thành phố cũng đang sắp hoàn thiện hệ thống mở rộng các nút giao thông ở trung tâm thành phố, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh. Đây là một trong những dấu ấn đặc biệt của thành phố, hứa hẹn góp phần chống ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm thành phố vào giờ cao điểm, ngày lễ, tết.

NGUYỄN NGHĨA