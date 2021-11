Đề xuất tiếp tục thi công xây dựng tại công trình Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng

(LĐ online) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và xét đề nghị được phép tiếp tục thi công công trình Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng; ý kiến của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Lâm Đồng về hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu các hạng mục khắc phục sự cố, hoàn nguyên hệ thống hạ tầng, kết cấu nền đường Ba tháng Tư và qua kiểm tra thực tế cùng với ý kiến thống nhất của UBND thành phố Đà Lạt và các đơn vị có liên quan, Sở Xây dựng đã có đề xuất đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho phép Công ty TNHH Toyota Ngọc Anh tiếp tục thi công xây dựng khóa sàn hầm công trình, lấp đất gia cố xung quanh để ngăn ngừa sự cố có thể tiếp tục xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản, công trình lân cận.

Phần nền đường Ba tháng Tư bị sự cố đã được công ty hoàn nguyên

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, an toàn trong quá trình thi công xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Toyota Ngọc Anh có trách nhiệm lập, thẩm tra, phê duyệt biện pháp thi công đảm bảo an toàn, quy định của pháp luật, đảm bảo pháp lý về hồ sơ đất, tuân thủ việc thi công công trình trong phạm vi đất được giao; gửi Sở Xây dựng, UBND thành phố để giám sát, kiểm tra việc thực hiện trước khi thi công; tuyệt đối tuân thủ giấy phép xây dựng đã được cấp và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng; thường xuyên quan trắc chuyển vị của các cấu kiện, vị trí có nguy cơ nguy hiểm, kịp thời xử lý các nguy cơ nếu có.

Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Đà Lạt thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND TP Đà Lạt về xử lý, khắc phục sau sự cố công trình; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền; giám sát chặt chẽ việc thi công của chủ đầu tư và các nhà thầu, đảm bảo ổn định đường Ba tháng Tư và an toàn cho người và tài sản xung quanh công trình của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

NGUYÊN THI