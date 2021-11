Di Linh: Tập trung kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Di Linh, tính từ ngày 24/10 đến nay, toàn huyện Di Linh ghi nhận 11 trường hợp mắc Covid-19. Trong tất cả các trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Di Linh đều đi về từ các địa phương ngoài tỉnh như TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, chưa ghi nhân bệnh nhân nào trong cộng đồng.

Lực lượng y tế huyện Di Linh lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho người dân

Về cơ bản đến thời điểm này, các trường hợp F1, F2 liên quan đến 11 ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện Di Linh đã được truy vết và thực hiện các biện pháp y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch thích ứng linh hoạt, an toàn để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Di Linh, liên quan đến 11 trường hợp mắc Covid-19 trên toàn huyện đang có 31 F1 được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 – 2 lần.

Thống kê cho thấy, tính từ ngày 16/10 đến nay, toàn huyện Di Linh có hơn 1.900 người từ TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam và miền Trung đi đến địa phương. Trong đó, có hơn 1.050 người thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú từ 7 – 14 ngày và số còn lại tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ông Vũ Đức Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho biết: “Thời gian qua, kể từ khi áp dụng Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/8/2021 của Chính phủ và Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 15/10 của UBND tỉnh về việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thì số lượng người dân ngoài tỉnh đi đến địa bàn huyện tăng đột biến. Điều đó khiến nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhiễm, lây lan trên địa bàn luôn ở mức cao. Nhằm đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả, huyện Di Linh đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và tỉnh Lâm Đồng. Trong trạng thái “bình thường mới”, địa phương đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành y tế, công an, quân sự cùng các ban, ngành, đoàn thế phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý người dân từ ngoài tỉnh đi đến địa phương; đồng thời, các tổ Covid cộng đồng, chốt bảo vệ “vùng xanh” trên khắp địa bàn huyện được tăng cường thêm các lực lượng để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định. Qua đó, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới”.

Lực lượng công an, dân quân trên địa bàn huyện Di Linh hướng dẫn các quy định, biện pháp phòng chống dịch cho người dân có nhu cầu thuê lao động thu hái cà phê

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, quản lý người dân từ các tỉnh, thành phố đi đến địa phương, các ngành chức năng, xã, thị trấn còn chủ động thực hiện các biện pháp tuyên truyền các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tới người dân địa phương. Từ đó, góp phần để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, để chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19, huyện Di Linh đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người trên địa bàn theo số lượng vắc xin được Sở Y tế Lâm Đồng phân bổ. Với phương châm “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”, tính đến ngày 3/11, toàn huyện Di Linh đã có hơn 112.000 người dân được tiêm các loại vắc xin phòng Covid-19, đạt hơn 50% tỷ lệ bao phủ vắc xin toàn huyện; trong đó, có hơn 10.000 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Theo ông Vũ Đức Nhuần – Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, niên vụ 2021, toàn huyện có hơn 44.000 ha cà phê đang bắt đầu bước vào thu hoạch. Hàng năm, cứ đến vụ mùa thuc hoạch cà phê luôn có hàng ngàn lao động từ ngoài tỉnh đến địa phương thu hái cà phê. Mùa vụ năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên đã gây khó khăn đến việc tìm kiếm nhân công thu hái cà phê của người dân địa phương.

“Để đảm bảo có đủ lao động thu hoạch cà phê đúng mùa vụ, chắc chắn phải cần đến một lượng lớn lao động từ ngoài tỉnh vào địa phương. Vì vậy, nhằm quản lý chặt chẽ số nhân công ngoài tỉnh đến địa phương thu hái cà phê, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo, hướng dẫn người dân có đơn đăng ký số lượng nhân công cần thuê. Từ đó, chính quyền địa phương và các ngành chức năng có trách nhiệm hướng dẫn các quy định, biện pháp phòng chống dịch để người dân thực hiện. Khi lao động từ ngoài tỉnh vào địa bàn huyện sẽ được bố trí nơi ở tập trung, theo dõi sức khỏe, giám sát chặt chẽ, hạn chế giao tiếp với chủ vườn và nhân công địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định” – ông Vũ Đức Nhuần cho biết thêm.

KHÁNH PHÚC