Đức Trọng: Trao xe lăn cho người khuyết tật

(LĐ online) - Chiều 22/11, Chi hội Nhân Đức huyện Đức Trọng (thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người khuyết tật và trẻ em tỉnh Lâm Đồng) tổ chức trao 17 chiếc xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao xe lăn cho thân nhân người khuyết tật trên địa bàn huyện Đức Trọng

Được biết, mỗi chiếc xe lăn có trị giá gần 2 triệu đồng, do tổ chức Giving it back to kids của Mỹ tài trợ.

Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật có phương tiện di chuyển dễ dàng, hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm nhẹ gánh nặng của người thân và gia đình.

N.MINH