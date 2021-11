Giữ vững an ninh trật tự ở vùng sâu

Sơn Điền là xã vùng sâu của huyện Di Linh, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, cùng với chính sách đầu tư của Nhà nước, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chú trọng đến công tác phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương được giữ vững.

Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương thường xuyên bám sát cơ sở

• CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Sơn Điền có 723 hộ với 3.165 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên sinh sống. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện, nên những năm qua, từ các chương trình, dự án, Sơn Điền được Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, như: điện, đường, trường, trạm, công trình nước sinh hoạt cùng với các chương trình khuyến nông hỗ trợ phát triển sản xuất.

Nếu so với 10 năm về trước, vùng sâu Sơn Điền hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhiều ngôi nhà xây kiên cố đã “mọc” lên khắp buôn thay thế dần những căn nhà tranh tre, nứa lá, lụp xụp trước kia. Có được kết quả đó là nhờ chính quyền địa phương các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và chương trình nông thôn mới…, đến nay nhận thức của bà con từng bước được nâng cao, nhiều hộ dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước… Bà con đã ý thức trong việc tìm tòi, học tập kinh nghiệm, áp dụng kiến thức khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các mô hình xen canh, nên năng suất cây trồng đã được nâng lên đáng kể, đạt từ 2 - 3 tấn cà phê nhân/ha; thu lúa bình quân đạt 40 tạ/ha và nuôi hàng ngàn gia súc, gia cầm các loại. Năm 2021, thu nhập đầu người đạt từ 30 - 40 triệu đồng/người/năm. Đến nay, nhiều hộ đã có thu nhập khá đạt từ 100 - 300 triệu đồng/năm, hiện toàn xã chỉ còn 23 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo.

• AN NINH TRẬT TỰ ĐƯỢC GIỮ VỮNG

Ông K’Xuân - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, cho biết: “Xác định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, lực lượng công an xã cũng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ trong lực lượng công an xã… nhằm góp phần giữ an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xã yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”.

Là một xã vùng sâu cách trung tâm huyện khoảng 45 km, với địa bàn khá rộng, dân cư sống không tập trung, nên lực lượng công an xã cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển, lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự ở thôn, buôn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, như Luật An toàn giao thông, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo; vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, kẻ xấu xuyên tạc, chống phá cách mạng và đấu tranh với các loại tội phạm; tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc… giúp người dân nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trung tá Vũ Trung Dũng - Trưởng Công an xã Sơn Điền, cho biết: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự là việc làm thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị. Vì vậy, thời gian qua, ngoài làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương; lực lượng công an xã còn triển khai nhiều giải pháp cụ thể liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình; tổ chức phối hợp, lồng ghép cùng với các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho quần chúng nhân dân tại thôn, buôn; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự… Đồng thời, công an xã đã tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, ATGT, PCCC, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tham mưu kiện toàn 5 tổ tự quản, đề xuất thành lập 1 tổ tự quản, 5 đội dân phòng và nhân rộng mô hình camera an ninh… Từ đó, công tác đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Sơn Điền được thực hiện tốt và giữ vững là xã không có tội phạm về ma túy…”.

Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nên những năm qua trên địa bàn xã Sơn Điền không để xảy ra các vụ án dân sự, hình sự, các điểm “nóng” về vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội và khiếu kiện vượt cấp đông người… Khi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bà con Sơn Điền yên tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới, từng bước đưa Sơn Điền ngày càng giàu đẹp và phồn thịnh.

NDONG BRỪM