(LĐ online) - Ngày 4/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Trẻ em cần được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích

• 3 MỤC TIÊU CƠ BẢN

Theo đó, giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong do tai nạn, thương tích của trẻ em được cụ thể là: Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 550/100.000 trẻ em và 500/100.000 trẻ em vào năm 2030. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích năm 2025 xuống còn 16/100.000 trẻ em và 15/100.000 trẻ em vào năm 2030. Hàng năm, giảm 5 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ. Giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030. Có 20.000 ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn vào năm 2025 và 22.000 vào năm 2030; 150 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn vào năm 2025 và 200 vào năm 2030; 80 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em vào năm 2025 và 110 vào năm 2030.

Đối với công tác truyền thông về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em được cụ thể là: 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030. Có 90% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết các quy định về an toàn giao thông đường bộ năm 2025 và 95% vào năm 2030. Có 80% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước năm 2025 và 100% vào năm 2030; 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn năm 2025 và 85% vào năm 2030. Có 90% trẻ em sử dụng áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên các phương tiện đường thủy nội địa có bắt buộc sử dụng phao cứu sinh năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Về mục tiêu đào tạo, tập huấn về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan, theo kế hoạch, Lâm Đồng đạt 100% công chức, viên chức, cán bộ cấp tỉnh, huyện làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Có 70% cán bộ cấp xã, công chức, viên chức, giáo viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của các ngành, đoàn thể liên quan, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được tập huấn các kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2025 và 90% vào năm 2030. Đồng thời, có 70% nhân viên y tế thôn, bản, nhân viên y tế trường học biết các kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn, thương tích năm 2025 và 100% vào năm 2030. Và tỷ lệ 100% các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh triển khai thu thập thông tin, dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em.

• 9 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thí điểm và nhân rộng việc triển khai chương trình hướng dẫn, tư vấn, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội. Hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Thí điểm và nhân rộng các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Nâng cao năng lực về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em của các cấp, các ngành, đoàn thể. Tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí về an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Đó còn là xây dựng môi trường an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em. Triển khai các giải pháp can thiệp phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước trẻ em, phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em, phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn, phòng ngừa trẻ em tự tử. Kiện toàn hệ thống sơ cấp cứu, điều trị, phục hồi chức năng, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn tính mạng, giảm tử vong, khuyết tật và tổn thất về sức khoẻ cho trẻ em do tai nạn, thương tích.

Tăng cường hợp tác, vận động hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng, người dân trong triển khai thực hiện chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình; lồng ghép cơ sở dữ liệu về tai nạn, thương tích trẻ em trong hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, thu thập số liệu, chỉ tiêu về tai nạn, thương tích trẻ em. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em.

