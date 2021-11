Lạc Dương: Trao tặng 150 phần quà cho các hộ dân tộc thiểu số khó khăn

(LĐ online) - Ngày 17/11, thông tin từ Công an huyện Lạc Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng PA02, PV05 Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Đạ Nhim, Đạ Chais cùng Đại đức Thích Vạn Trí - Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt đến thăm và tặng quà các hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn huyện.

Tặng quà cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Đạ Nhim

Đoàn đã tặng 150 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạ Nhim và Đạ Chais. Đây là 2 xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số của huyện Lạc Dương, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong đại dịch Covid-19.

Những phần quà này đã hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 xã Đạ Nhim, Đạ Chais giảm bớt khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích của lực lượng vũ trang nhằm chung tay giúp đỡ các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

TUẤN HƯƠNG