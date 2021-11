Ngân sách tỉnh đã bố trí hơn 176 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Theo tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay, tỉnh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trao tặng lương thực cho các hộ đang thực hiện cách ly tại nhà phòng dịch Covid-19 tại xã Ninh Gia (Đức Trọng)

Đồng thời, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, triển khai 15 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các địa phương thành lập 2.313 Tổ Covid cộng đồng với 8.373 người tham gia. Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các biện pháp, hình thức phòng chống dịch.

Từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh đã bố trí 176,3 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; trong đó, ngân sách tỉnh 141 tỷ đồng, nguồn dự phòng ngân sách huyện 1,96 tỷ đồng, đang trình phê duyệt 33,3 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đã ủng hộ 71,1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đến ngày 1/11, toàn tỉnh đã chi cho 104.609 người trên tổng số 114.180 trường hợp rà soát do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh, với tổng số tiền gần 157 tỷ đồng. Cụ thể: Chi cho người có công gặp khó khăn 2.520 người với 3,78 tỷ đồng; người bảo trợ xã hội 32.411 người với 48,6 tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo 13.454 hộ với số tiền hơn 20 tỷ đồng; lao động tự do (trừ người bán vé số lưu động đã chi hỗ trợ từ nguồn khác) 39.209 người với số tiền 58,8 tỷ đồng.

AN NHIÊN