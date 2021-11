QUYẾT ĐỊNH 41 VỀ XÂY DỰNG NHÀ Ở:

Từ ngày 1/12/2021, một số quy định về xây dựng nhà như quy định về chiều ngang, chiều cao, lộ giới, khoảng lùi, mật độ xây dựng... trên địa bàn các phường của thành phố Đà Lạt bắt đầu có nhiều thay đổi. Đa phần người dân bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi quyết định này ra đời, bởi theo họ, những sửa đổi, bổ sung đó ra đời lúc này là đúng thời điểm, phù hợp với thực tế của địa phương, do đó đã tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dân được xây dựng nhà ở một cách hợp pháp nhưng vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và mỹ quan đô thị.

Quang cảnh Đường 3 tháng 4, Phường 3, TP Đà Lạt

• PHÙ HỢP VỚI GÓC NHÌN KIẾN TRÚC VÀ THỰC TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Theo Quyết định số 41 mà Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký ban hành để sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của Quy định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015, về chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất đối với lô (thửa) đất mới; hay những quy định về lộ giới, mật độ xây dựng, hình dạng kiến trúc, khoảng lùi, chiều cao tối đa cho phép và chiều cao thông thủy mỗi tầng,... ở từng tuyến đường được sửa đổi chi tiết và cụ thể. Như đối với nhà biệt thự, biệt thự tiêu chuẩn (nhà biệt lập) quy định mới cho phép xây dựng tối đa 4 tầng bán hầm (do chênh lệch địa hình), phải bạt mái ta-luy và làm kè chắn đất giật cấp theo địa hình tự nhiên, phải có biện pháp xử lý mặt đứng sau (giật cấp công trình theo địa hình tự nhiên, bố trí sân thượng, ban công, không gian mở ở mặt đứng sau để trồng hoa, cây xanh) đảm bảo phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Về hình thức công trình, tất cả các loại nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Đà Lạt khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, mở rộng phải sử dụng kiến trúc mái dốc; cho phép sử dụng mái bằng có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái để bố trí các thiết bị kỹ thuật; sử dụng mái lợp ngói hoặc giả ngói. Đối với nhà và công trình công cộng có chiều cao lớn hơn 10 m, phải bố trí có cầu thang lên mái. Việc lắp đặt các thiết bị trên mái phải đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, quy định mới đối với các lô đất không đủ tiêu chuẩn theo quy định nếu là các trường hợp đất ở, nhà ở trong các khu ở hiện trạng đã có giấy tờ hợp pháp (trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành) nhưng do không đảm bảo diện tích, kích thước theo quy định mới này thì chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại đường, đường hẻm đó. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của đường, đường hẻm đó và kiến trúc cảnh quan khu vực để thẩm định sự phù hợp của quy mô, kiến trúc công trình đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức không gian trên tuyến phố hoặc một đoạn phố. Cụ thể, đối với khu vực được xác định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là nhà biệt thự, biệt lập nhưng chiều ngang lô đất không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cho phép xây dựng công trình với chỉ tiêu quản lý quy hoạch kiến trúc có chiều cao không quá 19 m; chỉ giới xây dựng (khoảng lùi) theo quy định của đường, hẻm đó và mật độ xây dựng theo quy định của nhà biệt thự, biệt lập. Trường hợp lô đất có chiều ngang nhỏ hơn 6 m thì được xây dựng công trình bằng hoặc nhỏ hơn chiều ngang lô đất. Trường hợp lô đất có chiều ngang từ 6 m đến dưới 18 m thì xây dựng công trình cách một bên ranh đất (bên hông) không nhỏ hơn 1 m. Trường hợp lô đất có chiều ngang từ 8 m đến dưới 10 m thì xây dựng công trình cách mỗi bên ranh đất (bên hông) không nhỏ hơn 1 m.

Đối với khu vực được xác định chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc là nhà liên kế có sân vườn, liên kế, nhưng lô đất không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì cho phép xây dựng với chỉ tiêu quản lý quy hoạch kiến trúc: Lô đất có diện tích < 15 m2 có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng < 3 m thì không được phép xây dựng. Lô đất có diện tích từ 15 m2 đến 30 m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng > 3 m thì được phép xây dựng công trình có chiều cao giảm 1 tầng (tương đương 3,6 m) so với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của tuyến đường, hẻm đó. Lô đất có diện tích từ 30 m2 trở lên, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng > 3 m thì được phép xây dựng công trình có chiều cao bằng với chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của tuyến đường, hẻm đó. Đặc biệt, quyết định cũng sửa đổi, bổ sung quy định cột “tầng cao (tầng)” được thay thế bằng cột “chiều cao tối đa (m)”; số tầng được thay thế bằng chiều cao tối đa tương ứng...

Những quy định sửa đổi trên được một số kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư đánh giá là phù hợp với những quy định về xây dựng của quốc gia và đặc biệt là phù hợp với bối cảnh hiện tại của địa phương.

Các quy định mới này chiếu theo góc nhìn của những người làm xây dựng và kiến trúc thì hợp lý hơn và nếu quản lý tốt, người dân tuân thủ nghiêm thì sẽ góp phần cải thiện được tính thẩm mỹ của công trình xây dựng và cải thiện được tổng thể mỹ quan đô thị.

• DÂN VUI MỪNG VÌ ĐƯỢC GỠ KHÓ

Thực trạng hiện nay có thể thấy là do giá đất ở Đà Lạt rất cao nên không phải ai cũng có điều kiện để sở hữu miếng đất đáp ứng được đầy đủ yêu cầu quy định để xây nhà. Một số khác thì cảm thấy giá đất cao nhưng bất hợp lý, bởi vì theo quy định cũ, hệ số sử dụng đất rất thấp, thấp hơn nhiều với những nơi khác, chỉ đạt 50% nếu đó là đất để xây dựng nhà biệt lập. Ví dụ, nếu sở hữu miếng đất 500 m2 với giá 5 tỷ đồng, thì cũng chỉ sử dụng có 2,5 tỷ đồng mà thôi kèm theo những quy định khác nữa, khiến người dân chưa thỏa mãn và gây bức xúc bởi những quy định, vì thế dẫn đến việc lách luật, xây dựng không theo quy hoạch chung, lộn xộn về mỹ quan đô thị.

Bày tỏ quan điểm về quyết định mới này, ông Phạm Anh Dũng - người dân sống ở đường Hai Bà Trưng, Phường 6, TP Đà Lạt cho biết: Ông và một số bạn bè tán đồng và ủng hộ quyết định mới này của chính quyền, bởi quyết định đã cho thấy chính quyền đã thấu hiểu những bất cập và những khó khăn mà nhiều người dân gặp phải thời gian qua đối với những quy định về xây dựng nhà ở tại thành phố. Đã có nhiều người dân trên một số tuyến đường ở các phường khổ sở vì có đất nhưng vẫn phải đi ở thuê do không đủ điều kiện xin giấy phép xây dựng để xây nhà do bị hạn chế về chiều ngang mặt tiền.

Ông Dũng cũng cho biết, ngay gia đình và bạn bè anh cũng có một số không thể xây nhà do hạn chế về kinh tế, không đủ điều kiện để mua đất rộng nên không xin được giấy phép xây dựng. Một số đành giải quyết bằng làm tạm nhà gỗ mái tôn để ở. Có những trường hợp thì do được thừa kế đất đai từ cha mẹ, cha mẹ chia cho mỗi anh em một ít nhưng cũng không thể xây nhà riêng khi lập gia đình mà phải “lách” bằng cách xây 1 nhà 2 cổng nhằm hợp thức hóa thủ tục để xin phép. Cách này tuy giải quyết được vấn đề thủ tục xây dựng nhưng lại gây ra rất nhiều bất tiện.

Anh Phạm Quang Trung - Kỹ sư xây dựng cho hay: Quyết định mới này của Chủ tịch UBND tỉnh là phù hợp với những quy định hiện hành của Bộ Xây dựng và còn được lòng dân bởi đa số chi tiết sửa đổi của Quyết định 41 mang lại lợi ích thiết thực cho dân. Cụ thể là những quy định chi tiết về khống chế chiều cao 19 m thay cho số tầng như trước đây tùy thuộc vào diện tích miếng đất; quy định về tầng hầm được nới ra tới 4 tầng nhưng không có nghĩa là chỗ nào cũng được đào 4 tầng hầm mà để tránh việc xây dựng làm biến đổi về địa hình, kết cấu đất nên kèm theo đó là những quy định như phải làm tầng hầm giật cấp nương theo địa hình tự nhiên và đảm bảo cả yếu tố về thẩm mỹ lẫn yếu tố về cảnh quan xung quanh. Với địa hình đồi núi dốc cao - thấp như ở Đà Lạt, thì quy định này rất phù hợp và sẽ là một trong những yếu tố giúp đảm bảo tính ổn định, vững chắc, an toàn cho công trình xây dựng, lại giải quyết được nguy cơ công trình bị sạt lở gây nguy hiểm như một số hiện tượng đã xảy ra trên địa bàn.

Đồng quan điểm với những người khác, anh Quang Sáng (Phường 5, TP Đà Lạt) bày tỏ rằng, quy định mới với nhiều chi tiết nới lỏng và khá cởi mở của chính quyền không chỉ tạo điều kiện cho người dân Đà Lạt, đặc biệt là người dân có thu nhập thấp và thu nhập trung bình mà đã cập nhật những quy định phù hợp với quy định của Bộ Xây dựng. Những quy định mới này theo anh Quang Sáng là phù hợp, cần thiết và vẫn đảm bảo được yếu tố về mỹ quan đô thị.

NGUYỄN NGHĨA