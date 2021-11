Triển khai ngay các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em

(LĐ online) - Sáng 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện ngay các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.

Cần thiết đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với trẻ em

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định về việc lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng ngành giao thông vận tải và công an trên địa bàn, kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, cam kết và thực hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh.

Phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với trẻ em, đặc biệt là vận động cha, mẹ, người giám hộ cam kết và thực hiện không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, nhất là xe ô tô đưa đón học sinh. Kiểm soát, chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các cháu học sinh điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe điều khiển.

NGUYỄN NGHĨA