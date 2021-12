Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Di Linh

(LĐ online) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt (22/12/1944 – 22/12/2021), hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2022) và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, ngày 28/12, Đoàn công tác Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đến thăm tặng quà cho các dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn huyện Di Linh.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cùng Đoàn công tác tặng quà cho dân quân, dự bị động viên

Tại đây, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tặng 30 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thượng. Đại tá Nguyễn Văn Sơn –Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng bày tỏ: Dù món quà không lớn nhưng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thắt chặt mối quan hệ tình cảm gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân trên địa bàn. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và dự bị động viên của xã Tân Thượng nói riêng và huyện Di Linh nói chung tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, ra sức huấn luyện, rèn luyện phẩm chất chính trị, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân ở địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc; tiếp tục phát huy truyền thống trong công tác, nỗ lực vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng no ấm.

NDONG BRỪM