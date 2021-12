Đà Lạt: Chấn chỉnh công tác kiểm tra thực tế và đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng kè chắn đất chống sạt lở

(LĐ online) - Ngày 9/12, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt, Phòng Kinh tế Đà Lạt, Phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Lạt và UBND các phường, xã chấn chỉnh trong công tác kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất chủ trương sửa chữa, cải tạo, xây dựng kè chắn đất chống sạt lở trên địa bàn.

Theo UBND TP Đà Lạt, văn bản chỉ đạo này nhằm thực hiện biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất; biện pháp bảo vệ sản xuất trong trường hợp xảy ra thiên tai để giảm nhẹ thiệt hại tại khu vực, tránh để tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản nhân dân trên địa bàn; lưu ý, chấn chỉnh trong công tác kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng kẻ chắn đất chống sạt lở, kiểm tra xác nhận và giám sát việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trong san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

UBND TP Đà Lạt yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng Lâm Đồng, UBND TP Đà Lạt về việc khẩn trương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và tai nạn đuối nước trên địa bàn TP Đà Lạt. Trong đó, đặc biệt lưu ý các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

Yêu cầu UBND các phường, xã kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra; hướng dẫn, yêu cầu người dân gia cố, có biện pháp sửa chữa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Đồng thời, đề xuất UBND TP Đà Lạt xem xét, phê duyệt chủ trương sửa chữa công trình có nguy cơ sạt lở (taly, kè suối...) tại khu vực đất công sản, trường học, công sở...

Lưu ý các nội dung: Thành phần hồ sơ tham mưu, đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng kè chắn đất chống sạt lở kết hợp bạt mái taluy trồng cỏ và cam kết bảo vệ môi trường trong san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp phải cập nhật đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan. Nội dung sơ đồ, bản vẽ đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng kẻ chắn đất chống sạt lở kết hợp bạt mái taluy trồng cỏ và cam kết bảo vệ môi trường trong san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp phải xác định, thể hiện đầy đủ các thông số về: phạm vi, quy mô, các thông số kích thước, chiều cao khu vực có nguy cơ sạt lở, mặt bằng tổng thể thể hiện đầy đủ thông số kích thước, lộ giới, khoảng lùi, vị trí đề xuất sửa chữa, cải tạo, xây dựng kè chắn đất chống sạt lở... Tuyệt đối không tham mưu, đề xuất giải quyết đối với các khu vực không tồn tại hoặc chưa có dấu hiệu, nguy cơ sạt lở, không đúng mục đích phòng chống sạt lở và lợi dụng hồ sơ xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trong san gạt, cải tạo mặt bằng sản xuất nông nghiệp để san gạt, đào và khai thác đất với khối lượng lớn; không theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố và các nội dung khuyến cáo, hướng dẫn, yêu cầu của các cơ quan thẩm quyền cấp trên. Trong đó, lưu ý đối với các trường hợp đã có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đã bị xử lý và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp san gạt, cải tạo mặt bằng, tác động đến sông suối, ngăn và nắn dòng chảy gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm tra các khu vực, vị trí có dấu hiệu khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, không phép; mở đường giao thông trái quy định. Bên cạnh đó, chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu san gạt, cải tạo mặt bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp lập hồ sơ để được xem xét giải quyết theo quy định làm cơ sở thực hiện.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, hậu kiểm và quản lý chặt chẽ đối với các trường hợp xin sửa chữa, cải tạo, xây dựng kẻ chắn đất chống sạt lở và vị trí đã được xác nhận cam kết bảo vệ môi trường trong san gạt, cải tạo mặt bằng để sản xuất nông nghiệp.

Đối với khu vực, vị trí có sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở, yêu cầu đơn vị chủ động phối hợp với Phòng Quản lý đô thị khẩn trương đề xuất phương án xử lý khẩn cấp kịp thời trước mắt nhằm đảm bảo chống sạt lở, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản nhân dân; đồng thời, phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị, các phòng ban, đơn vị liên quan trong việc tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo, xây dựng kẻ chắn đất chống sạt lở đối với các khu vực, công trình có nguy cơ sạt lở cao (taluy, kè suối…).

AN NHIÊN