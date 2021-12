Đà Lạt: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phố Đà Lạt có 19 dân tộc thiểu số (DTTS) cư trú đan xen ở các phường, xã; trong đó, đông nhất là dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên với 814 hộ, 3.827 người. Thông qua việc thực hiện các chính sách đối với người DTTS, đến nay thành phố không còn hộ DTTS nghèo, hộ cận nghèo DTTS chỉ còn 3 hộ với 19 nhân khẩu.

Các mạnh thường quân trao quà học sinh dân tộc thiểu số Tà Nung

Đặc biệt, năm 2021, tuy bị tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của đồng bào DTTS; nhưng nhìn chung, tình hình sản xuất, đời sống đồng bào cơ bản ổn định; duy trì sản xuất theo mùa vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu hoạch các mặt hàng nông sản, rau, hoa thương phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh. Việc đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng DTTS năm 2021 tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm, triển khai đồng bộ. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, vận động các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai đạt kết quả. Thành phố không còn hộ DTTS nghèo, hộ cận nghèo DTTS chỉ còn 3 hộ, 19 khẩu ở xã Tà Nung.

Năm 2021, thành phố cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con DTTS gặp khó khăn trong đại dịch. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào DTTS vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội quan tâm đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, Phòng Dân tộc phối hợp UBND các phường, xã đã tổ chức thống kê danh sách, thẩm định, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động tự do và các đối tượng đặc thù khác tại địa phương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho 65 lao động tự do, 77 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; 3 hộ cận nghèo (19 khẩu); 26 đối tượng gặp khó khăn, trong đó có 21 đối tượng là đồng bào DTTS được hỗ trợ với tổng số tiền là 241 triệu đồng.

Thành phố cũng tổ chức gặp mặt tặng quà cho các học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm học 2020 - 2021. Để hỗ trợ học sinh DTTS học trực tuyến, thành phố cũng đã tổ chức khảo sát thống kê, cung cấp số hộ DTTS; số học sinh DTTS các cấp học; tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để chuẩn bị cho học sinh DTTS xã Tà Nung, tổ dân phố Măng Lin - Phường 7 và thôn Trường Vinh - xã Xuân Trường học trực tuyến trong năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, tại xã Tà Nung, Phường 5 cũng đã vận động xã hội hóa hỗ trợ 332 phần quà trị giá 90.900.000 đồng cho các hộ gia đình đồng bào DTTS, gia đình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương; 100 suất quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, trong đó có 76 trẻ em DTTS. Vận động trao học bổng, tặng điện thoại thông minh, thẻ sim, máy tính cá nhân cũ... cho 54 học sinh DTTS có thêm dụng cụ học trực tuyến, chi hỗ trợ cho sinh viên DTTS đang học tại các trường đại học, cao đẳng công lập theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, thành phố đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cầu Cánh Đồng Vàng, cải tạo, nâng cấp, thay mới đường ống, nạo vét bể lắng, bể chứa hệ thống nước UNICEF; làm đường nội đồng, nâng cấp công trình đường vào cầu suối Nước Trong.

Hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, trong năm qua, thành phố cũng triển khai đầu tư mô hình trồng cây đô la lá bạc cắt cành cho 2 hộ DTTS với tổng số tiền 100 triệu đồng và mô hình trồng chuối Laba cho 5 hộ đồng bào DTTS với tổng số tiền 150 triệu đồng, tổ chức đào tạo nghề cho 29 lao động nông thôn, trong đó có 23 người DTTS. Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng đồng bào DTTS, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế xã vùng DTTS Tà Nung đạt trên 85%.

Có thể nói, chương trình chính sách hỗ trợ và đầu tư giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, do đó từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thôn có đông đồng bào DTTS sinh sống, góp phần nâng cao đời sống của người DTTS, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

NGUYÊN THI