Đam Rông: Còn trên 500 hộ dân di cư tự do chưa được bố trí chỗ cư trú ổn định

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn huyện Đam Rông hiện còn 507 hộ dân với 2.732 khẩu di dân tự do, chủ yếu là người H’Mông và Dao di cư từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào, chưa được bố trí chỗ cư trú ổn định.

Hiện các hộ dân này đang sinh sống trong các khu vực rừng phòng hộ tại các tiểu khu gồm 181, 179, 178, 182, 180 và Tây Sơn thuộc xã Liêng Srônh của huyện.

Đam Rông là huyện có tỷ lệ dân di cư tự do chiếm tỷ lệ cao của Lâm Đồng hiện nay. Việc chưa bố trí những hộ dân di cư tự do này vào chỗ ở ổn định đã gây khó khăn rất nhiều cho địa phương trong công tác quản lý, triển khai các chính sách an sinh xã hội.

V.T