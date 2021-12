Đam Rông: Sắp xếp dân di cư tự do tại Tiểu khu 179

HĐND huyện Đam Rông vừa thông qua Quy hoạch chi tiết sắp xếp dân di cư tự do tại Tiểu khu 179 (xã Liêng S’rônh) đối với 108 hộ với 566 khẩu đang sinh sống, chủ yếu là người dân tộc H’Mông từ phía Bắc di cư vào.

Mục tiêu là đầu tư cơ sở hạ tầng giúp ổn định và nâng cao đời sống người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. Đồng thời, mở rộng kết nối người dân ở Tiểu khu 179 với khu vực trung tâm xã, giúp người dân ổn định và cải thiện cuộc sống, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo đó, quy hoạch định hướng lại toàn bộ bố cục không gian và mặt bằng tổng thể khu vực, bố trí dân cư tập trung, có trọng điểm, đảm bảo kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống ổn định, lâu dài. Trên cơ sở đó tiến đến đầu tư các dự án, công trình công cộng thiết yếu như trường học, trạm y tế, hội trường thôn, hệ thống giao thông nội vùng cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện, nước… Được biết, tổng mức đầu tư dự kiến 53.113 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách.

H.THẮM