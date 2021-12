Duy trì 134 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo số liệu của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến tháng 10/2021, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 134 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó, khối xã, phường, thị trấn có 122 mô hình, nhân rộng ra toàn tỉnh với 206 mô hình; khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có 12 mô hình.

Ở các địa bàn dân cư hiện vẫn đang tiếp tục duy trì các mô hình phát huy hiệu quả như mô hình Tổ dân phố, thôn không có tội phạm; Quản lý, giáo dục đối tượng tù tha tái hòa nhập cộng đồng; Tổ tuần tra, canh gác bảo vệ mùa vụ… Các ban, ngành, đoàn thể cũng đã phối hợp xây dựng, nhân rộng một số mô hình hiệu quả khác ra các địa bàn thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, các mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “Camera an ninh”,“Tổ liên hộ tự quản về an ninh trật tự”,“Đội phòng cháy chữa cháy tự quản”,“Giáo họ (giáo xứ) không có tội phạm và trật tự xã hội”... Nổi bật nhất là mô hình “Camera an ninh” đã được triển khai hầu hết ở các địa bàn trên toàn tỉnh với 4.411 mắt camera và đang tiếp tục được nhân rộng vì tính hiệu quả, thiết thực của mô hình này mang lại.

NGUYỄN NGHĨA