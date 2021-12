Lạc Dương: Ra mắt Mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự

(LĐ online) - Ngày 31/12, Công an huyện Lạc Dương phối hợp cùng Đảng ủy, UBND xã Đưng K’Nớ tổ chức ra mắt Mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự tại xã Đưng K’Nớ.

Lãnh đạo xã Đưng K’Nớ tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt mô hình

Dòng họ được chọn để xây dựng Mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự là dòng họ Bon Niêng - dòng họ lâu đời tại xã Đưng K’Nớ, với hơn 70 hộ dân và hơn 500 nhân khẩu, chiếm 1/4 dân số của xã. Việc xây dựng Mô hình Dòng họ Bon Niêng tự quản về an ninh trật tự nhằm phát huy tinh thần tự giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của quần chúng nhân dân, tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình và có nhiều đóng góp cho địa phương.

TUẤN HƯƠNG