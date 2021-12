Tặng quà cho gia đình chính sách và xe đạp cho học sinh vượt khó huyện Lạc Dương

(LĐ online) - Ngày 29/12, Đoàn công tác của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Lạc Dương tổ chức chương trình trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tặng xe đạp cho học sinh vượt khó huyện Lạc Dương.

Đoàn đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và 25 chiếc xe đạp cùng 1.000 quyển vở cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là hoạt động trong chương trình về nguồn và làm công tác thiện nguyện nhân kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh và Công an huyện Lạc Dương.