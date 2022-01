(LĐ online) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hòa chung không khí cả nước, cả tỉnh quyết tâm “vượt khó trong đại dịch Covid-19”, dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đoàn công tác xã hội thuộc Thành Đoàn Đà Lạt đã phối hợp với nhà tài trợ Công ty TNHH Thương mại Anapharm (Phường 5, TP Đà Lạt) và Huyện Đoàn Đam Rông tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa xuân” đón tết Nhâm Dần 2022.

Đoàn công tác xã hội của Thành Đoàn Đà Lạt và nhà tài trợ trao tặng quà cho các hộ đồng bào DTTS của xã Đạ Long nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022

Ngay từ sáng sớm ngày 13/1, đoàn chúng tôi đã khởi hành mang theo rất nhiều tình cảm nghĩa tình hướng về vùng sâu vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Đạ Long của huyện Đam Rông. Chị Nguyễn Đăng Khánh Phượng – Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Lạt cho biết: “Ấm áp mùa xuân” là chương trình giàu tính nhân văn, góp phần chia sẻ yêu thương thông qua việc quyên góp và trao tặng quà cho đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng và những hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng yêu thương, nghĩa tình được trao tận tay các em thanh thiếu nhi, các bác, các cô nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, với những vật dụng, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho ngày tết mong rằng gia đình các em, các bạn đoàn viên thêm rộn rã tiếng cười cho ngày tết cổ truyền đang tới gần. Qua đó, thêm nguồn động viên, khích lệ để các bạn đoàn viên, các em thanh thiếu nhi nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống.

Dịp này, đoàn công tác xã hội Thành Đoàn Đà Lạt đã trao tặng 1 căn nhà nhân ái trị giá 25 triệu đồng, trao tặng 25 triệu đồng để xây dựng sân chơi trẻ em, trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trao tặng 100 phần quà tết cho các bác, các cô, chú thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, những hộ có cuộc sống còn khó khăn, nhất là ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Để thiết thực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19, Thành Đoàn Đà Lạt đã trao tặng 2 thùng khẩu trang, nước sát khuẩn, 5 thùng men tiêu hóa… để giúp bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất.

Được nhận quà hôm nay, chị Liêng Hot Ha Anh (Thôn 1, xã Đạ Long) chia sẻ: Bà con chúng tôi phấn khởi và vui mừng lắm khi nhận được quà của đoàn Đà Lạt đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Tết cổ truyền dân tộc sắp về, những phần quà này sẽ giúp gia đình của chúng tôi thêm ấm lòng hơn.

Chị Trương Thanh Lệ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Anapharm cho biết: Hưởng ứng tinh thần kêu gọi toàn dân chung tay ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, doanh nghiệp chúng tôi đã phối hợp với Thành Đoàn Đà Lạt tổ chức chương trình “Ấm áp mùa xuân” hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn của huyện Đam Rông. Nguồn kinh phí tuy chưa nhiều nhưng thể hiện tấm lòng, nghĩa cử cùng các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội giúp đỡ phần nào những bà con hộ nghèo, các em học sinh còn khó khăn để có thêm nghị lực, nguồn động viên, có thêm niềm tin vào Đảng, nhà nước để nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái ăn học.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Ấm áp mùa xuân” là một trong rất nhiều hoạt động an sinh xã hội được Thành Đoàn Đà Lạt tập trung thực hiện. Đặc biệt, trong dịp cận Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc, chuyến công tác xã hội tặng quà lần này có tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, tuy chưa thật nhiều nhưng tựu chung lại một tinh thần “tất cả hướng về vùng sâu, vùng xa, đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn hơn so với thành phố Đà Lạt” để chung tay giúp đỡ, chia sẻ cùng bà con có một cái tết an vui, ấm áp, nhất là trong khó khăn chung của dịch Covid-19 đã và đang còn diễn biến hết sức phức tạp. Tin rằng, với khí thế mới, niềm tin mới, toàn thể Nhân dân, nhất là các em học sinh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục nhận được sự quan tâm, tiếp sức của toàn xã hội vì mục tiêu chung giúp bà con có thêm động lực thoát nghèo, vượt khó, hướng đến thực hiện công cuộc “giảm nghèo bền vững” thực sự hiệu quả, để cuộc sống ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, mỗi gia đình đều no ấm, đủ đầy trong dịp tết đến xuân về.

NGUYỆT THU