Bắc Bộ rét đậm trong dịp Tết, vùng núi có thể xuất hiện mưa tuyết

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh và không khí lạnh liên tục bổ sung, từ ngày 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết, có nơi có mưa tuyết và băng giá.

Người dân đi chợ hoa Xuân

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 29/1, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó không khí lạnh luôn được bổ sung.

Từ ngày 29/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có rét đậm, rét hại và kéo dài liên tục trong những ngày Tết, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ngày và đêm 26/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết rét về sáng sớm và đêm kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trung bình từ 5-6 độ C dễ gây các bệnh về hô hấp cho người nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt là người già và trẻ em.

Dự báo ngày và đêm 26/1, phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, khu Tây Bắc 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhấ: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

(Theo Vietnam+)