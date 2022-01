Bảo Lâm: Xuân tình nguyện mang Tết ấm đến với người nghèo, học sinh khó khăn

(LĐ online) - Chiều 26/1, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã tổ chức phát động ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện 2022” hướng về cộng động để giúp đỡ người dân khó khăn, thanh niên yếu thế và học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn.

Huyện Đoàn Bảo Lâm trao tặng quà Tết cho học sinh khó khăn tại lễ phát động chiến dịch “Xuân tình nguyện 2022”.

Tại chương trình, Huyện Đoàn Bảo Lâm và Đoàn Thanh niên thị trấn Lộc Thắng cùng Công ty Honda Bảo Khánh phối hợp trao tặng 160 phần quà tết (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho các em học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên khó khăn và người nghèo trên địa bàn.

Dịp này, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã phát động đợt thi đua và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ sở Đoàn xã, thị trấn xây dựng 15 công trình thanh niên như: Nhà nhân ái, ngôi nhà khăn quàng đỏ, sân chơi cho em, đoạn đường thanh niên an toàn sáng xanh sạch đẹp, nhà chờ học sinh… với tổng trị giá hơn 720 triệu đồng. Đây là những công trình sẽ được tuổi trẻ huyện Bảo Lâm thực hiện trong chiến dịch “Xuân tình nguyện 2022” hướng về cộng đồng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cùng với đó, tuổi trẻ địa phương sẽ triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, thiết thực như tham gia vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp để người dân vui Xuân, đón Tết; tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên thị trấn Lộc Thắng cũng đã trao tặng 100 phần quà Tết là các nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá 350 ngàn đồng/phần) cho các gia đình có người mắc Covid - 19 có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người già neo đơn, học sinh khó khăn và bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trước đó, Huyện Đoàn Bảo Lâm đã phối hợp cùng Báo Thanh Niên trao tặng 124 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm Hoàng Thị Mỹ Hằng trao bảng biểu trương xây dựng các công trình thanh niên để các cơ sở Đoàn đảm nhận thực hiện, với tổng trị giá 720 triệu đồng cho các đoàn cơ sở.

Hưởng ứng chiến dịch “Xuân tình nguyện 2022”, các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện Bảo Lâm cũng đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn, người nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn. Thống kê đến thời điểm hiện tại, tuổi trẻ Bảo Lâm đã trao tặng hơn 2.000 phần quà Tết và hàng trăm suất học bổng cho người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách, bà con đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh nghèo trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực, được tuổi trẻ Bảo Lâm thực hiện hướng về cộng đồng để mang Tết ấm đến với người nghèo, người khó khăn và học sinh nghèo trên địa bàn trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.