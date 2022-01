Bảo Lộc: Đang chạy giữa đường, xe con bốc cháy trơ khung

(LĐ online) - Đang lưu thông trên đường phố thì chiếc xe con (loại 4 chỗ ngồi) phát hỏa khiến lửa bùng phát bao trùm không thể khống chế. Vụ hỏa hoạn khiến chiếc xe con bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại khung sắt, rất may không ai bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xe con xảy ra lúc 12 giờ 45 phút ngày 30/1 (28 tháng Chạp) trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua chợ cũ Bảo Lộc (Phường 1, TP Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe con do mang BS: 52M – 7997 do người đàn ông điều khiển (chưa rõ danh tính) chở theo một người khác đang lưu thông trên đường Lê Hồng Phong theo hướng từ Quốc lộ 20 vào trung tâm TP Bảo Lộc. Khi đến đoạn qua chợ cũ Bảo Lộc thì tài xế phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau nên đã kịp dừng xe tri hô người đi cùng thoát ra ngoài an toàn. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini tới hỗ trợ giập lửa nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại TP Bảo Lộc cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ. Đến khoảng lúc 13 giờ 5 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, nhưng toàn bộ chiếc xe khách đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chiếc xe con bị chập điện.

HẢI ĐƯỜNG