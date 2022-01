Bảo Lộc: Trao quà tết cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV chi nhánh Bảo Lộc tổ chức chương trình trao tặng quà tết cho công nhân, lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trao quà tết cho công nhân, lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc và BIDV chi nhánh Bảo Lộc đã trao tặng 40 phần quà tết (500 ngàn đồng/suất) cho các công nhân, lao động khó khăn. Đây là các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc, lao động tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Bảo Lộc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tạm thời phải nghỉ việc không lương hoặc bị giảm thu nhập do công ty gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Kinh phí trao tặng quà cho người lao động khó khăn dịp này do BIDV chi nhánh Bảo Lộc tài trợ.

Đây là những phần quà ý nghĩa góp phần hỗ trợ giúp người động có thêm điều kiện để đón Tết cổ truyền ấm áp hơn.

Cùng ngày, tại xã Đại Lào, Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng 50 phần quà tết cho người khó khăn (trị giá 500 ngàn đồng/phần).

HẢI ĐƯỜNG