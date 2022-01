Bảo Lộc: Trao tặng thêm 420 phần quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn

(LĐ online) - Chiều 14/1, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn.

Trao tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn TP Bảo Lộc

Theo đó, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã trao tặng 420 phần quà Tết gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho các đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ phúc lợi xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Tết sum vầy” do Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát động đến các đơn vị trực thuộc. Từ đó, góp phần chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thêm phần đầy đủ, an vui, hạnh phúc. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, đoàn thể các cấp đối với đoàn viên, người lao đồng cùng chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

KHÁNH PHÚC